Velika tragedija
Otac učenika koji je imao nož: "Moj sin je slučajno ozlijedio prijatelja"
Učenik srednje škole u Bedekovčini u utorak je uboden nožem te je helikopterom prebačen u KBC Zagreb.
Oglas
Navodno se radi o nesretnom slučaju. Naime, u školi su održavani Dani kruha, a jedan je učenik u vrećici donio u školu kruh, špek i nož. Dok je vrtio torbom, nož je izletio i ozlijedio drugog učenika.
Otac učenika koji je imao nož u torbi razgovarao je za Zagorje.com: "Mi roditelji dobili smo informaciju da su se naguravali i da mu je nož izletio iz vrećice", rekao je, dodavši kako su ozlijeđeni učenik i njegov sin prijatelji te da on to nikad ne bi namjerno napravio.
"Imao je nož u torbi i iz zezancije je udario kolegu, a nož je probio torbu", pričaju očevici ove tragedije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas