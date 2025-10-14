Oglas

Velika tragedija

Otac učenika koji je imao nož: "Moj sin je slučajno ozlijedio prijatelja"

N1 Info
14. lis. 2025. 16:02
14.10.2025., Bedekovcina - Ucenik srednje skole u Bedekovcini ozlijedjen je nozem.
Robert Anic/PIXSELL

Učenik srednje škole u Bedekovčini u utorak je uboden nožem te je helikopterom prebačen u KBC Zagreb.

Navodno se radi o nesretnom slučaju. Naime, u školi su održavani Dani kruha, a jedan je učenik u vrećici donio u školu kruh, špek i nož. Dok je vrtio torbom, nož je izletio i ozlijedio drugog učenika.

Otac učenika koji je imao nož u torbi razgovarao je za Zagorje.com: "Mi roditelji dobili smo informaciju da su se naguravali i da mu je nož izletio iz vrećice", rekao je, dodavši kako su ozlijeđeni učenik i njegov sin prijatelji te da on to nikad ne bi namjerno napravio.

"Imao je nož u torbi i iz zezancije je udario kolegu, a nož je probio torbu", pričaju očevici ove tragedije. 

Teme
Učenik zagorje

