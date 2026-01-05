Oglas

Prometna nesreća u Istri: Poginula jedna osoba, ima ozlijeđenih

N1 Info
05. sij. 2026. 15:38
Igor Kralj/PIXSELL

U nesreći su sudjelovale još dvije osobe u drugom automobilu, a čije ozlijede se tek trebaju utvrditi.

Jedna je osoba poginula u prometnoj nesreći koja se dogodila u 13:25 kod naselja Vranići nedaleko od Višnjana.

Policijska uprava istarska je objavila da je došlo do sudara dvaju vozila pulskih registarskih oznaka te da se sudionicima nesreće iz drugog vozila pruža liječnička pomoć. Zasad nema više informacija o tome koliko je ljudi ozlijeđeno i kakve su ozljede. 

Na terenu je policija, a u tijeku je očevid, kojim će se utvrditi okolnosti nesreće. Na mjesto događaja izlazi i nadležni državni odvjetnik.

Zbog nesreće za sav je promet zatvorena županijska cesta ZC 5042. Vozačima se savjetuje korištenje obilaznih pravaca preko Vižinade i Baderne.

