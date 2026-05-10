FOTO / Pucnjava u krapinskom kafiću: Ubijen šef krim policije, preminuo i napadač?

U ugostiteljskom objektu u Krapini u nedjelju ujutro došlo je do pucnjave u kojoj je ubijen policajac (1974.), a ubojica je istim oružjem pucao u sebe i ranio se te je Hitnom helikopterskom službom prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu.

Potvrdio je to Hini glasnogovornik Policijske uprave krapinsko-zagorske Zvonimir Lončar.

"Nešto iza osam sati u ugostiteljskom objektu u Krapini vatrenim oružjem usmrćen je policijski službenik koji je bio van službe. Počinitelj se istim vatrenim oružjem ozlijedio i nakon toga je helikopterom prevezen u KB Dubrava. Policijski službenici su na terenu i utvrđuju sve okolnosti događaja”, izjavio je Lončar.

Kako se neslužbeno doznaje, riječ je o šefu krim-policije Policijske uprave krapinsko-zagorske.

Ubijeni policajac stanovnik je Krapine, kao i počinitelj, a živjeli su u susjedstvu.

Zagorje internetional neslužbeno doznaje kako je preminuo i muškarac koji je pucao na policajca.