imao je 52 godine

FOTO / Pucnjava u krapinskom kafiću: Ubijen šef krim policije, preminuo i napadač?

N1 Info , Hina
10. svi. 2026. 09:13
11:55
10.5.2026., Krapina - U pucnjavi u kaficu nesto iza 8 sati ubijen je policajac. Policajac je bio van sluzbe. Hitne sluzbe, policija i interventna su na terenu. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL
U ugostiteljskom objektu u Krapini u nedjelju ujutro došlo je do pucnjave u kojoj je ubijen policajac (1974.), a ubojica je istim oružjem pucao u sebe i ranio se te je Hitnom helikopterskom službom prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu.

Potvrdio je to Hini glasnogovornik Policijske uprave krapinsko-zagorske Zvonimir Lončar.

"Nešto iza osam sati u ugostiteljskom objektu u Krapini vatrenim oružjem usmrćen je policijski službenik koji je bio van službe. Počinitelj se istim vatrenim oružjem ozlijedio i nakon toga je helikopterom prevezen u KB Dubrava. Policijski službenici su na terenu i utvrđuju sve okolnosti događaja”, izjavio je Lončar.

Kako se neslužbeno doznaje, riječ je o šefu krim-policije Policijske uprave krapinsko-zagorske.

Ubijeni policajac stanovnik je Krapine, kao i počinitelj, a živjeli su u susjedstvu.

Zagorje internetional neslužbeno doznaje kako je preminuo i muškarac koji je pucao na policajca.

