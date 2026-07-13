Računovotkinja dječji vrtić oštetila za gotovo 150 tisuća eura, USKOK podigao optužnicu

Također je koristila okolnost da je ravnateljica trebala potpisati veliki broj isprava te joj je, uz neistinito predočavanje da se radi o virmanskim isplatama u vezi raznih poslovnih potreba, davala na potpis veći broj virmana u kojima je naznačila svoj broj računa i kao svrhu plaćanja navela razne troškove uz pojašnjenje da se radi o plaćanjima osnovanim primateljima.