Teška prometna nesreća u Istri: Jedna osoba poginula, dijete teško ozlijeđeno

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak popodne kod naselja Vranići u Općini Višnjan smrtno je stradao 63-godišnjak koji je upravljao teretnim vozilom, dok je teško ozlijeđeno dijete iz vozila u koje je udario, izvijestila je istarska policija.

Podijeli

Oglas

Nesreća se dogodila kada je 63-godišnjak upravljao teretnim automobilom pulskih registracijskih oznaka iz smjera Vranići u smjeru Barići te nije prilagodio brzinu kretanja vozila stanju i uvjetima na cesti.

Ulaskom u nepregledni zavoj prešao je na traku namijenjenu kretanju vozilima iz suprotnog smjera i udario u teretni automobil pulskih registracijskih oznaka kojim je upravljala 33-godišnjakinja i u kojem se nalazilo dijete.

Od siline udara vozilo kojim je upravljala 33-godišnjakinja odbačeno je van kolnika. Vozačica je lakše ozlijeđena, dok je dijete zadobilo teške tjelesne ozljede. Tijelo preminulog prevezeno je na Odjel patologije pulske bolnice radi obavljanja obdukcije.