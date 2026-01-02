autom sletio u kanal
Tragedija kod Novske: Vozač poginuo, troje putnika u bolnici
Vozač osobnog automobila poginuo je u petak navečer u prometnoj nesreći na području Novske prilikom slijetanja u odvodni kanal dok je troje putnika prevezeno u bolnicu, izvijestila je sisačko-moslavačka policija.
Nesreća se dogodila oko 17,40 sati u mjestu Jazavica, grad Novska, gdje je 56-godisnjak s osobnim automobilom sletio u odvodni kanal i na mjestu preminuo.
Troje putnika prevezeno je u obližnju bolnicu. kažu u policiji.
Okolnosti nesreće utvrđuju se očevidom.
