Tragedija kod Novske: Vozač poginuo, troje putnika u bolnici

Vozač osobnog automobila poginuo je u petak navečer u prometnoj nesreći na području Novske prilikom slijetanja u odvodni kanal dok je troje putnika prevezeno u bolnicu, izvijestila je sisačko-moslavačka policija.

Nesreća se dogodila oko 17,40 sati u mjestu Jazavica, grad Novska, gdje je 56-godisnjak s osobnim automobilom sletio u odvodni kanal i na mjestu preminuo.

Troje putnika prevezeno je u obližnju bolnicu. kažu u policiji.

Okolnosti nesreće utvrđuju se očevidom.