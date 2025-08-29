Oglas

Uslijed neprilagođene brzine

U Dubrovniku poginuo 28-godišnji motociklist

Hina
29. kol. 2025. 10:16
U prometnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak oko 20.15 sati na Obali Stjepana Radića u Dubrovniku smrtno je stradao 28-godišnji motociklist, izvijestila je u petak dubrovačko-neretvanska policija.

Do prometne nesreće je došlo kada je motociklist, krećući se neprilagođenom brzinom, naletio na pješaka, 21-godišnjeg stranog državljanina koji je kolnik prelazio izvan obilježenog pješačkog prijelaza.

"Uslijed naleta na pješaka, motocikl je udario u betonsku polukuglu, potom u metalno-drvenu klupu i drvo palme nakon čega je motociklist zajedno s motociklom pao na rivu.

Nakon ukazane liječničke pomoći motociklist je prevezen u dubrovačku bolnicu gdje je, od zadobivenih ozljeda, nažalost preminuo. Pješak je zadobio lakše tjelesne ozljede i pušten je na kućnu njegu", naveli su iz policije.

To je tek jedna u nizu prometnih nesreća u kojima su posljednjih dana na hrvatskim prometnicama stradali motociklisti.

dubrovnik motociklist prometna nesreća

