Uslijed neprilagođene brzine
U Dubrovniku poginuo 28-godišnji motociklist
U prometnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak oko 20.15 sati na Obali Stjepana Radića u Dubrovniku smrtno je stradao 28-godišnji motociklist, izvijestila je u petak dubrovačko-neretvanska policija.
Oglas
Do prometne nesreće je došlo kada je motociklist, krećući se neprilagođenom brzinom, naletio na pješaka, 21-godišnjeg stranog državljanina koji je kolnik prelazio izvan obilježenog pješačkog prijelaza.
"Uslijed naleta na pješaka, motocikl je udario u betonsku polukuglu, potom u metalno-drvenu klupu i drvo palme nakon čega je motociklist zajedno s motociklom pao na rivu.
Nakon ukazane liječničke pomoći motociklist je prevezen u dubrovačku bolnicu gdje je, od zadobivenih ozljeda, nažalost preminuo. Pješak je zadobio lakše tjelesne ozljede i pušten je na kućnu njegu", naveli su iz policije.
To je tek jedna u nizu prometnih nesreća u kojima su posljednjih dana na hrvatskim prometnicama stradali motociklisti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas