U nesreći kod Drniša poginuo vatrogasni zapovjednik

"Zbogom, kapetane. Posljednju odjavu si obavio jutros, ostavio nas u šoku i nevjerici, znamo da oni bolji budu prije pozvani, ali još te tražimo po domu i uredu, malo smo i sebični, htjeli bismo da si još s nama... Easy, pazi sad na nas s nekog boljeg mjesta", poručili su iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drniš.