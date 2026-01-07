USKOK podigao optužnicu protiv Leona Lučića i još petorice

Nadalje je po sumnjama tužiteljstva, od 15. studenoga do 18. prosinca 2019. godine, 50-godišnji policajac u više navrata pregledavao podatke o osobama i vozilima iz centraliziranih baza podataka MUP-a, dostavljajući ih optuženom Darku Purgaru (55) koji je na taj način pribavljao podatke o tijeku i ishodu konkretnih izvida te provjeravao je li obuhvaćen istraživanjem policije.