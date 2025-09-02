STRUČNJAK UPOZORAVA
Brod odlazi, ali ostaje nam pet najvećih ekoloških prijetnji u Hrvatskoj
Danas bi iz splitske luke trebao biti otegljen brod Moby Drea zbog kojeg su prosvjedovale udruge i građani. Nakon odlaska broda ostaju brojni problemi o kojima je u Novom danu s našim Tihomirom Ladišićem razgovarao ekološki aktivist Vjeran Piršić.
Piršić je pobrojao pet najvećih okolišnih prijetnji danas u Hrvatskoj?
1.Ljudskim aktivnostima akcelerirane klimatske promjene
"Prvi problem su ljudskim aktivnostima ubrzane klimatske promjene. Klimatske promjene su permanentne, ali je problem što su ubrzane našim emisijama plinova. Mi se na njih ne stignemo pripremiti, ali je još gore što se u Hrvatskoj ni ne pokušavamo pripremiti."
Ekolog je govorio o primjeru poplava u Hrvatskoj i rekao da se najcrniji scenariji pokazuju točnim: "Nemamo niti jedan pokušaj sustavne pripreme."
"Posljedice su stravične, vidimo propast poljoprivrede. Invazivne vrste se razmnožavaju, napravile su stanište", dodaje.
Ističe da ljudski izazvane klimatske promjene prijete kolapsu naše civilizacije.
2. Mikroplastika koja prodire u naše organizme i organe
"Opasnost od mikroplastike! Što to radi našim organima? Izašla su zabrinjavajuća istraživanja. Mikroplastika lako prolazi u mozak kao nož kroz maslac. Radikalno se smanjuje broj spermija kod muškaraca, govori se o opciji da do polovine stoljeća izgubimo mogućnost reprodukcije kao vrsta", govori Piršić.
3. Industrijom visokoonečišćena područja
Kao najviše oštećena područja Piršić navodi Vranjic pored Splita s azbestom, bazene lužine pored Obrovca iznad Zrmanje, prostor bivše koksare u Bakru, crno brdo u Ravnim kotarima, Dugi rat,..
Ekološki aktivist tvrdi da smo dopustili kaos u okolišu zbog nemara i neprofesionalnosti: "U Hrvatskoj imamo nekoliko mjesta koja su toliko visoko kontaminirana da se ljudi u struci boje govoriti o tome i ući u tu tematiku jer je sanacija ponekad i nemoguća."
4. Korupcija i nepotizam u sustavu zaštite okoliša
Piršić ističe da se korupcija u sustavu okoliša ne odnosi na trenutačnu Vladu Republike Hrvatske: "Skoro svaki problem u okolišu se može riješiti, imamo dovoljno tehnologije. U Hrvatskoj se početkom stoljeća razvila zločinačka organizacija koja je počela na sanacijama zarađivati desetke milijuna eura, a danas šeću pse po Zagrebu. Nikada nismo riješili tu priču."
"Užasne stvari se događaju zbog onih koji su ugrozili desetke tisuća građana Republike Hrvatske i koji će umirati godinama u boli i patnji, samo da se obogate. Ti ljudi nisu više u sustavu, ali su na slobodi."
5. Raspad elektrodistribucijske mreže
Piršić tvrdi da ako nestane struje, naša civilizacija će biti mrtva: "Nismo spremni, a imamo rješenje za preživjeti krizu koja može trajati nekoliko dana ako se dogodi cyber terorizam. Nema struje, nema vode, dućana, nema ničega i gdje smo onda?"
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
