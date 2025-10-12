Dva kuhinjska proizvoda koja mogu "izbrisati“ ogrebotinu na automobilu

Mason Jones on Unsplash / ilustracija

Stručnjaci za automobile kažu da postoji jeftin i jednostavan trik koji navodno uklanja ogrebotine na automobilu uz pomoć sastojaka iz kuhinje. Potrebna su samo dva lako dostupna kućanska proizvoda, a metoda je postala viralna jer izgleda kao da može zagladiti površinske ogrebotine bez skupih popravaka ili posebnih preparata.

Iako će za dublje ogrebotine i dalje biti potrebna stručna intervencija, TikTok korisnik po imenu Vector prikupio je više od 780.000 lajkova testirajući ovu metodu. Pred više od 19 milijuna pratitelja, isprobao je može li kombinacija kokosovog ulja i bijelog octa ukloniti ogrebotine s njegova automobila.

Vector je najprije zagrijao kokosovo ulje u mikrovalnoj pećnici, dodao ocat i zatim krpom od mikrovlakana počeo polirati sivi automobil tom mješavinom. Kada je pokušao ukloniti dublje ogrebotine, rezultata nije bilo. Međutim, kada je smjesu nanio na površinske tragove, ogrebotine su gotovo nestale, prenosi nova.rs.

"Lako je razumjeti zašto su ovakvi trikovi toliko popularni“, izjavio je glasnogovornik prodavača registarskih pločica Show Plates World.

"Jednostavni su, jeftini i mogu učiniti da vaš automobil izgleda čišće bez odlaska u servis. Ako se pravilno koriste, sigurni su za sitne ogrebotine — samo nemojte očekivati da poprave ozbiljna oštećenja.“

Prema njihovu objašnjenju, ovakve uradi sam mješavine djeluju tako što lagano čiste i poliraju gornji sloj boje automobila, poznat kao bezbojni zaštitni sloj, čime se smanjuje vidljivost lakših ogrebotina. Ipak, riječ je samo o privremenom rješenju.

Navode da trik najbolje djeluje na ogrebotinama koje se nalaze samo na površinskom sloju laka — na blagim tragovima koje ne možete osjetiti noktom. Ako ogrebotina izgleda dublje ili se vidi metal ili osnovni sloj boje, tada je potrebna profesionalna popravka.

Ako želite sami isprobati ovaj postupak, stručnjaci savjetuju da koristite mekanu krpu od mikrovlakana te da smjesu utrljavate lagano, malim kružnim pokretima tijekom 20 do 30 sekundi.

Također preporučuju da nakon tretmana nanesete sloj voska i da se ovakav tretman ne ponavlja često — najviše svaka tri do četiri mjeseca — kako bi se očuvala boja vozila.