Što vozimo?
Jeste li čuli za Rariro, Alpine, BAIC, Pininfarinu ili Voyah? Pogledajte kakve sve aute kupuju Hrvati
Prošle je godine u Hrvatskoj registirano 69.140 novih osobnih vozila. To je za 8,36 posto više u odnosu na godinu 2024. kada ih je registirano 63.806.
Kako navode podaci tvrtke Promocije plus, najveći dobitnici su redom – Škoda, Volkswagen, Opel, Renault i Suzuki – koji su prodali najviše automobila u godini koja je iza nas.
Najprodavaniji model je tako Škoda Octavia, i to drugu godinu zaredom. No nas ovdje zanima druga strana medalje. Točnije, ne zanimaju nas najprodavaniji, odnosno najčešći automobili na našim cestama već oni narijeđi.
Novi igrači na tržištu
Naravno, tu ima puno luksuznih i sportskih marki kao što su Lamborghini, Aston Martin, Maserati, Ferrari i slični. Ali nas ovdje ne zanimaju ni takvi brendovi nego oni za koje mnogi vjerojatno niste ni čuli, piše Automobiliona.
I dok se Škoda nalazi na prvom mjestu kao marka koja je prodala najviše novih automobila u Hrvatskoj prošle godine, na 45. mjestu nalazi se XPENG. Riječ je o kineskom premium brendu koji je u Hrvatsku stigao krajem godine te su pritom registrirali pet modela.
XPENG je nedavno kao ambasadora uzeo našeg Vatrenog – Josipa Šutala, koji trenutno nastupa za nizozemski Ajax, u želji da poveća svoju vidljivost na našem tržištu. Kinezi trenutno u ponudi imaju tri modela.
Na 50. mjestu najprodavanijih našao se još jedan Kinez – Rariro s prodana dva automobila. Zapravo, riječ automobila je ovdje malo preširoka jer se zapravo radi o električnim vozilima sličnim onima za golf terene. Svojim dizajnom podsjećaju na neke stare oldtimere pa pretpostavljamo da su kupljeni za turističku svrhu.
Gotovo zaboravljena marka
Dva automobila prodala je jedna marka koje je nekada žarila i palila gradskim ulicama. Riječ je o Smartu koji je bio sinonim za mali gradski autić, a koji takve aute više ne proizvodi. Prebacili su se na SUV-ove, ali posljednje vijesti govore da bi uskoro mogli vidjeti i nasljednika popularnog dvosjeda ForTwo.
Isti broj automobila (dva) isporučio je i još jedan novi kineski brend – Zeekr. Zeekr je premium marka električnih automobila koji je također stigao krajem godine i to sa svoja tri modela.
Sada prelazimo na kategoriju brendova koji su registrirali samo po jedno vozilo prošle godine. Prvi je Alpine, brend poznat ljubiteljima automobila i onim nešto nostalgičnijima. Riječ o sportskoj marki koja je nekada osvaja postolja u reliju, a danas se natječu u Formuli 1.
Marka je to pod okriljem Renaulta, a u ponudi imaju dva sportska modela – A110 i A290, a uskoro dolazi i A390. Alpine nije službeno dostupna u Hrvatskoj, ali je u susjednoj Sloveniji. Stoga, prste držimo da se pojavi i kod nas.
Nekada slavni Ameri
Nakon Europljana stiže još jedan Kinez. Ime mu je BAIC, što je skraćeno od Beijing Automotive Group Co. Riječ je o tvrtci u državnom vlasništvu čija imena automobila zvuče vrlo patriotski – Bejing X6. Bejing X7 i Bejing U5 Plus. Koji je točno Pekinžanin sletio u Hrvatsku za sada nije poznato.
Nakon Kineza na red dolaze Amerikanci. Tako su po jedno vozilo prodali – Cadillac, Dodge i GMC. Radi se o legendarnim američkim brendovima koje ne treba posebno predstavljati, a koji proizvode uglavnom pretjerano velike SUV-ove i pick-upove.
Jedan automobil isporučio je i još jedan pomalo zaboravljeni europski brend – Lancia. Legendarna talijanska marka tek je prošle godine predstavila svoj novi model Ypsilon i najavila veliki povratak, no za sada su stali samo na jednom modelu. Dobra vijest je da su se nedavno vratili u reli, a možemo se samo nadati da su na dobrom putu da ponovno barem dijelom dosegnu stare staze slave.
Predzadnje mjesto zauzela je još jedna talijanska legenda – Pininfarina. Poznata dizajnerska kuća sada nudi i jedinstveni model naziva Battista. S obzirom da Battista koristi Rimčevu tehnologiju pretpostavljamo da Mate Rimac ima prste u ovoj akviziciji.
I zadnje mjesto, isto s jednom registracijom, zauzeo je još jedan Kinez. Voyah je luksuzna marka kineskog proizvođača Dongfeng Motor Corporation koji u Hrvatskoj već nudi tri svoja modela. Je li ovo samo najava dolaska još jednog kineskog premium brenda na hrvatsko tržište? Ostaje nam za vidjeti u 2026. godini.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare