ISPROBAJTE
Odličan desert u par minuta: Trebaju vam samo tri sastojka
N1 Slovenija
|
30. stu. 2025. 10:47
| Cooking
|
0komentara
Ovaj desert je jednostavan, ali iznimno ukusan, a trebaju vam samo tri sastojka.
Oglas
Želite desert koji je lagan, brz i uvijek uspije? Ovo je idealno za poslije ručka ili uz jutarnju kavu. Samo tri sastojka i nekoliko minuta rada dovoljno je da pripremite slatko razmazivanje koje će oduševiti sve.
Sastojci
- 225 g maslaca
- 100 g šećera
- 260 g brašna
Priprema
- Pećnicu zagrijte na 160 °C.
- Maslac i šećer izmiksajte električnim mikserom dok smjesa ne postane lagana i pjenasta.
- Polako umiješajte brašno dok ne dobijete glatku masu.
- Smjesu ravnomjerno rasporedite u lim za pečenje i pecite 30–35 minuta.
- Kolač narežite na kvadrate dok je još prilično topao, jer se tada najlakše reže.
- Kad se ohladi, pospite ga šećerom u prahu za ljepši završni izgled i još bolji okus.
Ovaj desert je jednostavan, a nevjerojatno ukusan – prava poslastica za svakodnevne trenutke slatkanja ili za posebne prilike kada želite nešto brzo, a fino.
PROČITAJTE JOŠ
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 19 min.
Najnovije
Oglas
Oglas