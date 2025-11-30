Oglas

Odličan desert u par minuta: Trebaju vam samo tri sastojka

N1 Slovenija
30. stu. 2025. 10:47
Ilustracija / Unsplash

Ovaj desert je jednostavan, ali iznimno ukusan, a trebaju vam samo tri sastojka.

Želite desert koji je lagan, brz i uvijek uspije? Ovo je idealno za poslije ručka ili uz jutarnju kavu. Samo tri sastojka i nekoliko minuta rada dovoljno je da pripremite slatko razmazivanje koje će oduševiti sve.

Sastojci

  • 225 g maslaca
  • 100 g šećera
  • 260 g brašna

Priprema

  1. Pećnicu zagrijte na 160 °C.
  2. Maslac i šećer izmiksajte električnim mikserom dok smjesa ne postane lagana i pjenasta.
  3. Polako umiješajte brašno dok ne dobijete glatku masu.
  4. Smjesu ravnomjerno rasporedite u lim za pečenje i pecite 30–35 minuta.
  5. Kolač narežite na kvadrate dok je još prilično topao, jer se tada najlakše reže.
  6. Kad se ohladi, pospite ga šećerom u prahu za ljepši završni izgled i još bolji okus.

Ovaj desert je jednostavan, a nevjerojatno ukusan – prava poslastica za svakodnevne trenutke slatkanja ili za posebne prilike kada želite nešto brzo, a fino.

desert kolač poslastica recept

