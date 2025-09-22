Japanci obojali krave u pruge i dobili Ig Nobel: Evo što su dokazali

Uobičajeni folklor svečanosti održane na Sveučilištu u Bostonu uključivao je bacanje papirnatih aviona na pozornicu, mini-operu o probavi i kratka predavanja od 24 sekunde. Ako bi netko od laureata duljio, pojavio bi se muškarac u halji i prekinuo ga s rečenicom: “Molim vas, stanite. Dosadno mi je.”