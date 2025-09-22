znanost ne mora biti dosadna
Japanci obojali krave u pruge i dobili Ig Nobel: Evo što su dokazali
Japanski znanstvenici koji su odlučili krave “pretvoriti” u zebre kako bi ih zaštitili od muha osvojili su ovogodišnji Ig Nobel, nagradu koja se dodjeljuje za znanstvena otkrića koja najprije nasmiju, a zatim potaknu na razmišljanje.
Zebraste krave odbijaju muhe i druge insekte
Tim istraživača predvođen Tomokijem Kojimom na japanskim tovnim kravama iscrtao je bijele pruge nalik onima koje imaju zebre. Rezultat je bio iznenađujući: muhe su se rjeđe spuštale na krave, a životinje su djelovale mirnije i manje izložene napadima instekata.
Kojima je na dodjeli u Bostonu nastupio u odijelu s prugama, dok su ga kolege provocirale kartonskim muhama – u duhu ceremonije koja spaja humor i znanost. Ipak, i sam je priznao da bi ideja teško mogla zaživjeti u industrijskim razmjerima.
Video: a Japanese scientist was attacked by flies while talking about his Ig Nobel Prize-winning research paper that proved painting Zebra-like stripes on cows led to a decrease in biting fly attacks. https://t.co/0Dq5XsHIAC pic.twitter.com/vBFsKw05YD— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) September 19, 2025
Ig Nobel nagrade dodjeljuju se već 35 godina u deset kategorija. Ovogodišnji laureati obuhvaćaju širok spektar ekscentričnih tema: od istraživanja poboljšava li alkohol izgovor stranog jezika, preko višedesetljetnog praćenja rasta noktiju, pa sve do analize kako alkohol utječe na let šišmiša, piše Japan Today.
O pijanim šišmišima
Tim iz Kolumbije i SAD-a dokazao je da su šišmiši koji konzumiraju fermentirano voće sporiji i lošije koriste eholokaciju – ukratko, i oni se napiju poput ljudi.
A team of Japanese researchers led by Kojima Tomoki won the Ig Nobel prize for their research paper "Cows painted with zebra-like striping can avoid biting fly attack."— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) September 19, 2025
They had a great sense of humor about how to act at the award ceremony.pic.twitter.com/EDbqTSezx0
Uobičajeni folklor svečanosti održane na Sveučilištu u Bostonu uključivao je bacanje papirnatih aviona na pozornicu, mini-operu o probavi i kratka predavanja od 24 sekunde. Ako bi netko od laureata duljio, pojavio bi se muškarac u halji i prekinuo ga s rečenicom: “Molim vas, stanite. Dosadno mi je.”
Govore laureata koji nisu mogli doći čitali su nobelovci poput Esther Duflo, nagrađene za istraživanja siromaštva.
"Svako otkriće na prvu izgleda smiješno"
Marc Abrahams, urednik časopisa Annals of Improbable Research i utemeljitelj nagrade, podsjetio je da je upravo to smisao Ig Nobela: “Svako veliko otkriće na prvi pogled izgleda smiješno. Isto vrijedi i za svako bezvrijedno otkriće. Ig Nobel nagrade slave oba – jer nitko na prvi pogled ne zna kamo će vas dovesti.”
Među dobitnicima su se našli i istraživači iz Indije koji su proučavali kako miris cipela utječe na iskustvo korištenja polica za cipele, te europski tim koji je analizirao fiziku umaka za tjesteninu – uz kostime kuhara i mozzarelle, završivši podjelom tanjura tjestenine nobelovcima u publici.
Time su još jednom potvrdili duh Ig Nobela: znanost ne mora biti “suha” da bi bila ozbiljna – ponekad upravo smijeh otvara put do novih pitanja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare