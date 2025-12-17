Kries dolazi 29. siječnja u Vintage Industrial Bar

Kries, jedan od najaktivnijih predstavnika world music scene s ovih prostora, vraća se u zagrebački Vintage Industrial Bar u četvrtak, 29. siječnja 2026. godine, objavio je organizator koncerta agencija LAA.
Kries nadahnuće pronalazi u tradicijskim pjesama i slavenskoj mitologiji i primjer je uspješne simbioze tradicionalne i moderne glazbe. Vođen arhaičnim hrvatskim napjevima u izvedbi energičnog frontmena Mojmira Novakovića, Kries svojim instrumentima gradi vezu između prošlosti uz gajde, diple, lijerica ili udaraljke, i sadašnjosti uz gitaru, bas i bubnjeve.
Osnovani 2003., već sljedeće godine objavljuju prvi album “Ivo i Mara“. Drugi album “Kocijani” objavljen je 2008. pod producentskom palicom Martina Swana (Mouth Music). Posljednji album “Selo Na Okuke / Village tracks“ iz 2017. u izdanju Riverboat Records dobio je sjajne kritike u fRoots, Songlines i drugim vodećim svjetskim glazbenim medijima, te je dva mjeseca bio na vrhu World Music Charts Europe.
Vlastiti spoj tradicijske i moderne glazbe uspješno predstavljaju diljem svijeta na koncertnim i festivalskim nastupima. Bend je stekao kultni status u Hrvatskoj i svirao na brojnim svjetskim festivalima poput mađarskog Szigeta, Roots&Blues festivala u Kanadi, Rainforest Music Festivala u Borneu, malezijskog Penang World Music Festival, Celtic Connections u Škotskoj ili češkog Colors of Ostrava.
Članovi Kriesa su Mojmir Novaković koji je vokal, Ivo Letunić uz vokal svira i lijericu, Andor Végh svira gajde, diple, frula, dvojnice, kaval, Krešimir Oreški udaraljke, Erol Zejnilović električnu gitaru, Konrad Lovrenčić je na basu, a Ivan Levačić na bubnjevima.
