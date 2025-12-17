Kries dolazi 29. siječnja u Vintage Industrial Bar

Osnovani 2003., već sljedeće godine objavljuju prvi album “Ivo i Mara“. Drugi album “Kocijani” objavljen je 2008. pod producentskom palicom Martina Swana (Mouth Music). Posljednji album “Selo Na Okuke / Village tracks“ iz 2017. u izdanju Riverboat Records dobio je sjajne kritike u fRoots, Songlines i drugim vodećim svjetskim glazbenim medijima, te je dva mjeseca bio na vrhu World Music Charts Europe.