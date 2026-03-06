VIJESTI IZ POVIJESTI
Antički liječnici otkrili što su jeli ljudi koji su živjeli gotovo 100 godina
Jedan od najpoznatijih antičkih liječnika, Galen, koji je živio između 129. i 216. godine nove ere, pokušavao je pronaći odgovor upravo promatrajući ljude koji su doživjeli duboku starost. U svojim zapisima opisuje dvije osobe koje je osobno poznavao u Rimu i koje su živjele vrlo dugo
Prvi je bio gramatičar po imenu Telef, učenjak koji je predavao gramatiku i jezik. Telef je, prema Galenovim zapisima, doživio gotovo sto godina, piše Nova.rs.
Njegova prehrana bila je vrlo jednostavna. Jeo je tri puta dnevno, a prvi obrok sastojao se od kaše kuhane u vodi, u koju je dodavao sirovi med najbolje kvalitete. To mu je, kako je Galen zapisao, bilo sasvim dovoljno za početak dana.
Glavni obrok uzimao je u poslijepodnevnim satima. Najprije bi jeo povrće, a zatim bi kušao ribu ili meso peradi. Navečer je večerao vrlo skromno, uglavnom kruh koji bi namočio u razrijeđeno vino.
Telef je imao i neke navike koje bi danas mnogima djelovale neobično. Svakodnevno je volio masažu maslinovim uljem, ali se nije često kupao. Zimi bi se kupao samo dva puta mjesečno, ljeti četiri puta, dok bi se u prijelaznim godišnjim dobima kupao tri puta mjesečno. Danima kada se nije kupao, tijelo bi mu se ujutro masiralo uljem.
Što je jeo antički liječnik Antioh?
Druga osoba koju Galen spominje bio je liječnik po imenu Antioh, koji je doživio više od osamdeset godina, što je u to vrijeme bila duboka starost.
I njegova prehrana bila je jednostavna. Ujutro je obično jeo prepečeni kruh s medom. Za ručak bi najčešće jeo ribu, osobito onu ulovljenu oko stijena ili u dubokom moru. Večera je bila skromna i sastojala se od kaše s oksimelom, mješavinom octa i meda, ili od mesa peradi uz jednostavan umak.
Uz takvu prehranu Antioh je svako jutro šetao. Ponekad bi se vozio kočijom, a ponekad bi ga sluge nosile u nosiljci kroz grad, što se također smatralo oblikom kretanja i aktivnosti.
Galen naglašava da je Antioh redovito radio vježbe koje su bile primjerene starijim ljudima.
jutro bi, nakon masaže uljem, lagano hodao i radio blage vježbe koje nisu previše opterećivale tijelo. Sve je bilo prilagođeno njegovim godinama i fizičkoj snazi.
Galen zaključuje da je upravo takav način života omogućio Antiohu da do kraja života ostane zdrav, priseban i pokretan.
Telefove i Antiohove zajedničke navike
Ističe i da su Telef i Antioh imali nekoliko važnih zajedničkih navika. Obojica su jela samo nekoliko puta dnevno, njihova prehrana bila je jednostavna i sastojala se od žitarica, kruha, meda i mesa, a svakodnevno su se kretali i održavali tijelo aktivnim.
Naravno, ni u antičko doba nisu vjerovali da svatko može doživjeti stotu godinu. Ipak, Lukijan u jednom od svojih tekstova daje utješnu poruku.
On piše da su u svim krajevima svijeta, bez obzira na klimu i tlo, ljudi koji su održavali pravilnu prehranu i redovito vježbali često živjeli dugo.
Da ste živjeli u Rimu u drugom stoljeću naše ere, piše Nova.rs, ljudi poput Telefa i Antioha bili bi savršen primjer kako izgleda život umjerenosti. Jednostavna hrana, svakodnevno kretanje i briga o tijelu smatrani su najboljim receptom za dug i zdrav život.
