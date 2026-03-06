Antički liječnici otkrili što su jeli ljudi koji su živjeli gotovo 100 godina

Telef je imao i neke navike koje bi danas mnogima djelovale neobično. Svakodnevno je volio masažu maslinovim uljem, ali se nije često kupao. Zimi bi se kupao samo dva puta mjesečno, ljeti četiri puta, dok bi se u prijelaznim godišnjim dobima kupao tri puta mjesečno. Danima kada se nije kupao, tijelo bi mu se ujutro masiralo uljem.