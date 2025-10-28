Sandra Bojanić (27) iz kotorskog sela Dragalj postala je zvijezda u regiji nakon što je Radiotelevizija Crne Gore snimila reportažu o njoj i njezinu životu u tom planinskom selu.
Oglas
Sandra Bojanić siječe šumu, drva, utovaruje ih i vozi kamion. Voljela bi se udati, a od budućeg muža ne traži mnogo — samo da zna skuhati i oprati.
„Posiječem kamion drva, zatim radim oko kuće, ta ista drva pilim i cijepam, tovarim, vozim dalje i tako mi prođe dan. Ne mogu trpjeti šefove nad glavom, tako da sam sama sebi gazdarica“, ispričala je Sandra novinarki RTCG-a.
Iako je završila školu za kuhara, kuhinju izbjegava u širokom luku.
„Ne, kuhinja – to nikako. Tražim dečka koji zna skuhati i oprati. Eto, toliko. Neka se javi tko misli da se uda, ja ću se ženiti. Ako netko misli da se uda, neka se slobodno javi“, rekla je Sandra uz osmijeh.
Kako je objavio RTCG, Sandra pronađe vremena i za izlazak te predah od teških poslova.
„Kad izađem, ne znam ući u kuću“, kazala je. Ipak, svjesna je da se ovim poslom ne može baviti cijeli život.
„Nisam baš razmišljala o tome, ali ovo nije idealan posao za mene, barem ne za budućnost. Prvo, ubija život, a drugo, neće ovo dugo trajati“, zaključila je.
Kako živi i radi, Sandra redovito prikazuje i u kratkim snimkama na YouTubeu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas