Hrvatska osvojila dva turistička "Oscara"

Hrvatska je osvojila dvije bronce, za najbolju destinaciju na Mediteranu te za najbolju kruzersku destinaciju u Europi, a riječ je o prestižnim priznanjima Travvy Awards, često nazivanih Oscarima turističke industrije, izvijestila je u petak Hrvatska turistička zajednica (HTZ).
Nagrade su, kako se navodi, dodijeljene sinoć u Broward County Convention Centeru u Fort Lauderdaleu na Floridi i to na temelju glasova putničkih agenata i turističkih profesionalaca iz Sjeverne Amerike, zbog čega predstavljaju jedno od najvažnijih priznanja u globalnom turizmu.
Uz osvojene nagrade, Hrvatska je bila nominirana i u kategoriji najbolje europske turističke zajednice.
Nagrade je preuzela Paula Carreiro, suradnica Predstavništva HTZ-a u New Yorku.
HTZ ističe da priznanja dolaze nakon još jedne uspješne godine za hrvatski turizam na američkom tržištu. Naime, Amerikanci su tijekom prvih deset mjeseci u Hrvatskoj ostvarili 829 tisuća dolazaka i 2,3 milijuna noćenja, što u odnosu na lani predstavlja rast od deset posto u dolascima i noćenjima.
"Ova prestižna priznanja još su jedna potvrda iznimne međunarodne reputacije Hrvatske, ali i rezultat kontinuiranog rada svih dionika hrvatskog turizma. Posebno nas raduje što su nagrade stigle s tržišta SAD-a, koje pokazuje sve veći interes i povjerenje u Hrvatsku kao sigurnu, autentičnu i atraktivnu destinaciju. Uspjesi poput ovog snažan su poticaj za daljnje unapređenje kvalitete i održivosti naše turističke ponude. Zahvaljujemo našim partnerima i putničkim profesionalcima koji su svojim glasovima prepoznali vrijednost Hrvatske kao turističke destinacije", izjavio je direktor HTZ-a Kristjan Staničić.
"Izuzetno nam je čast što je Hrvatska ponovno prepoznata na dodjeli Travvy Awards. Ova priznanja odraz su predanog rada naših turističkih partnera i sve većeg zanimanja američkih putnika koji otkrivaju čaroliju Hrvatske – od povijesnih gradova i otoka do vrhunske gastronomije i bogate kulturne baštine", izjavila je direktorica Predstavništva HTZ-a za Sjevernu Ameriku Leila Krešić-Jurić.
