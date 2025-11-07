Hrvatska osvojila dva turistička "Oscara"

"Ova prestižna priznanja još su jedna potvrda iznimne međunarodne reputacije Hrvatske, ali i rezultat kontinuiranog rada svih dionika hrvatskog turizma. Posebno nas raduje što su nagrade stigle s tržišta SAD-a, koje pokazuje sve veći interes i povjerenje u Hrvatsku kao sigurnu, autentičnu i atraktivnu destinaciju. Uspjesi poput ovog snažan su poticaj za daljnje unapređenje kvalitete i održivosti naše turističke ponude. Zahvaljujemo našim partnerima i putničkim profesionalcima koji su svojim glasovima prepoznali vrijednost Hrvatske kao turističke destinacije", izjavio je direktor HTZ-a Kristjan Staničić.