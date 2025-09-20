Pripazite
Kazne do 50.000 eura: Ove pogreške u Njemačkoj vas mogu skupo koštati
Vrtlarska sezona u Njemačkoj možda se bliži kraju, ali još uvijek postoje neki poslovi koje treba obaviti u jesen. Šareno lišće na drveću u početku je ugodno oku.
Međutim, kada opadne, lišće se nakuplja u velikim količinama u vrtovima i na pločnicima. Svatko tko se ne ponaša ispravno tijekom vrtlarstva u tim situacijama može se suočiti s velikim kaznama.
Kazna do 50.000 eura: Pravilno zbrinite lišće u jesen
Opće je poznato da je obrezivanje živica i grmlja ili sječa drveća zabranjena u proljeće i ljeto (od 1. ožujka do 30. rujna) radi zaštite prirode, a posebno divljih životinja. Ali čak i u jesen postoje određena pravila kojih se treba pridržavati prilikom vrtlarstva.
Ne mogu se kazniti samo nedolična ponašanja, već i propusti. Svatko tko ne ukloni lišće s pločnika ispred svog posjeda čini upravni prekršaj. Svatko tko ne ispuni ovu obvezu može biti kažnjen do 50.000 eura, pišu njemački mediji.
Neuklanjanje lišća predstavlja upravni prekršaj
U nekim općinama, uklanjanje preuzima općinska uprava. Korov, biljni ostaci i cvijeće također se moraju ukloniti. Ukratko, sve što postane sklisko u vlažnim uvjetima i može dovesti do nesreća.
Ako se nesreća dogodi jer lišće ili slični predmeti nisu uklonjeni, žrtva može tražiti odštetu. Vlasnik kuće također mora platiti sve dodatne troškove nastale tijekom procesa, prenosi Fenix Magazin.
Puhači lišća i usisavači lišća u vrtu: Moraju se poštivati dopuštena vremena
Stoga je važno uklanjati lišće i biljni ostaci. Svatko tko koristi puhač lišća ili usisavač umjesto metle ili grablji riskira dobivanje kazne. Ovi uređaji smatraju se bučnim vrtnim alatima i stoga se smiju koristiti samo radnim danom ujutro između 9 i 13 sati te poslijepodne između 15 i 17 sati.
Kršenje propisa o zaštiti od buke može koštati i do 50.000 eura. Iznimka je za uređaje s oznakom zaštite okoliša prema Uredbi br. 1980/2000 Europskog parlamenta. Oni se mogu koristiti tijekom redovnog radnog vremena (radnim danom od 7 do 20 sati). To je propisano 32. Uredbom o provedbi Saveznog zakona o kontroli emisija, poznatom i kao Uredba o zaštiti od buke opreme i strojeva.
Zabranjeno spaljivanje lišća i drva u vlastitom vrtu
Lišće je nestalo, drveće i grmlje su pokošeni, a travnjak je pokošen. Sada se postavlja pitanje: Što učiniti s vrtnim otpadom? Ni pod kojim uvjetima ne smije se odlagati na otvorenom. To remeti ekosustav i onečišćuje tlo i podzemne vode. Svatko tko se u tome uhvati može očekivati kazne od nekoliko stotina eura, a u ekstremnim slučajevima i do 2.500 eura.
Prema pisanju njemačkih medija, spaljivanje otpada također je problematično. Čak i ako je vatra samo na vlastitom posjedu, to je u većini slučajeva zabranjeno. U nekim općinama postoje iznimke. Međutim, čak i tada, paljenje požara mora se unaprijed najaviti i odobriti od strane ureda za javni red.
Paljenje otpada u vrtu: Zatvorene vatre su dopuštene
Iz sigurnosnih razloga moraju se poštivati stroge mjere zaštite od požara i pravila poput doba dana i vremenskih uvjeta (slab vjetar, suhoća zraka). Međutim, dopuštene su zatvorene vatre promjera manjeg od jednog metra, poput ograđenih vatrenih jama, košara za vatru ili zdjela za vatru.
Oni koji žele izbjeći ovu gnjavažu trebali bi se pridržavati općinskih propisa o odlaganju otpada.
