Mladi iz regije masovno odlaze u ove zemlje: Razlog nije samo plaća – evo što im nude, a što nemaju kod kuće

Odlazak mladih iz regije više se ne može promatrati kao privremeni trend ili emotivna reakcija na krizu. Prema podacima OECD-a i Svjetske banke, zemlje Zapadnog Balkana spadaju među regije s najizraženijim odljevom mladih u Europi, osobito u dobnoj skupini od 18 do 35 godina. Iako se razlozi često pojednostavljuju i svode na plaću, stvarni motivi su znatno dublji i sustavni.

Kada se pogleda kamo se mladi iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore najčešće sele, slika je već godinama iznimno stabilna. Na vrhu popisa nalaze se Njemačka, Austrija i Švicarska, dok se u posljednjem desetljeću sve češće pojavljuju i Slovenija, Italija te, u manjoj mjeri, zemlje Beneluksa, piše Nova.rs.

Njemačka: stabilnost, veličina tržišta i jasna pravila igre

Njemačka je uvjerljivo najčešća destinacija mladih iz regije. Prema podacima njemačkog Saveznog zavoda za statistiku, migracije iz, primjerice, Srbije u Njemačku stalno su među najbrojnijima izvan EU-a. Razlog nije samo visina plaća, već i veličina te raznolikost tržišta rada.

Za razliku od matičnih zemalja, Njemačka mladima nudi relativno brz ulazak u legalan i reguliran radni odnos. Ugovori su jasni, radno vrijeme definirano, a prava zaposlenika institucionalno zaštićena. Posebno je važno to što mladi ne moraju imati „savršenu” karijeru kako bi opstali. I slabije kvalificirani poslovi omogućuju samostalan život, što u dijelu regije često nije slučaj.

Uz to, njemački sustav socijalne sigurnosti, koji uključuje zdravstveno osiguranje, naknade za nezaposlene i subvencioniranu prekvalifikaciju, mladima daje ono što im kod kuće najčešće nedostaje – osjećaj da neuspjeh nije kraj.

Austrija: manji sustav, slična logika

Austrija se posebno ističe kao izbor mladih iz Srbije i Bosne i Hercegovine, ali i Hrvatske. Prema podacima Statistik Austria, mladi migranti čine jedan od najbrže rastućih segmenata radne snage.

Austrija nudi slične benefite kao Njemačka, ali u uređenijem i često manje kaotičnom okruženju. Plaće su visoke u odnosu na troškove života, osobito izvan Beča, a sustav strukovnog obrazovanja i zapošljavanja omogućuje mladima relativno brz napredak.

Za mnoge iz regije Austrija je kompromis između ekonomskih mogućnosti i kvalitete svakodnevnog života, uz manje administrativnih prepreka nego u većim državama.

Švicarska: visoke plaće, visoka cijena prilagodbe

Švicarska je magnet za mlade iz regije ponajprije zbog plaća koje su među najvišima u Europi. Prema podacima OECD-a, prosječna primanja u Švicarskoj znatno nadmašuju europski prosjek, čak i u sektorima koji nisu visoko specijalizirani.

Međutim, Švicarska u startu traži više. Troškovi života su visoki, tržište rada konkurentno, a društvena integracija sporija. Ipak, za one koji se uspiju pozicionirati, Švicarska predstavlja dugoročnu ekonomsku sigurnost kakvu matične zemlje ne mogu ponuditi.

Slovenija i Italija: blizina i dostupnost

Posljednjih godina Slovenija se sve češće pojavljuje kao destinacija mladih iz Srbije i Bosne i Hercegovine, osobito u industriji i logistici. Razlog je jednostavan – blizina, jezik i stabilno tržište rada.

Italija je češći izbor mladih iz Hrvatske i Crne Gore, ali se pojavljuje i kod mladih iz Srbije, uglavnom zbog sezonskog rada i obiteljskih veza. Ipak, Italija rijetko predstavlja dugoročno rješenje zbog vlastitih ekonomskih problema i visoke nezaposlenosti mladih.

Što im ove zemlje nude, a matične ne

Ključna razlika između većine zemalja regije s jedne strane te zapadnoeuropskih destinacija s druge nije samo u visini plaća. Prema istraživanjima Eurostata i EU Youth Monitora, mladi iz regije najčešće odlaze zbog kombinacije triju faktora: nesigurnih radnih odnosa, nemogućnosti samostalnog života i nepovjerenja u institucije.

U Srbiji i dijelu regije čak ni visokoobrazovani mladi često ne mogu priuštiti stanovanje bez pomoći obitelji. Rad na određeno vrijeme, neregularni ugovori i spora profesionalna mobilnost stvaraju osjećaj stagnacije. Zapadne zemlje, unatoč vlastitim problemima, nude predvidljivost. Mladi znaju što dobivaju, ali i što se od njih očekuje.

Zašto se rjeđe odlučuju za Skandinaviju

Iako Danska, Švedska i Norveška nude jednu od najviših razina kvalitete života u Europi, mladi iz regije rjeđe ih biraju kao prvu destinaciju. Razlog nije manjak prilika, već složenost ulaska.

Skandinavske zemlje imaju zahtjevne jezike, zatvorenija tržišta rada i visok prag integracije. Bez poznavanja lokalnog jezika teško je napredovati, a proces zapošljavanja često je sporiji nego u Njemačkoj ili Austriji. Za mlade koji odlaze iz ekonomskih razloga i traže brz ulazak u sustav, ove zemlje djeluju kao prevelik rizik.

Ipak, oni koji u Skandinaviju odu kasnije, često nakon iskustva u drugim zemljama, nerijetko ondje ostaju trajno – upravo zbog stabilnosti i socijalne sigurnosti.