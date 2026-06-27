ključni savjeti
Ne stavljajte mobitel u hladnjak! Pet načina kako zaštititi vaše uređaje od ljetnih vrućina
Evo kako spriječiti pregrijavanje i moguća oštećenja mobitela, prijenosnih računala i drugih uređaja tijekom ljeta
Oglas
Nisu samo ljudi ti koji teško podnose visoke temperature, s vrućinama se bore i mobiteli, prijenosna računala te ostali elektronički uređaji.
Donosimo pet savjeta kako zaštititi svoje uređaje od pregrijavanja.
Držite uređaje podalje od izravnog sunca
Elektroniku bi uvijek trebalo držati u hladu. Iako zvuči jednostavno, ostavljanje mobitela na stolu dok ste s prijateljima na otvorenom ili njegovo korištenje tijekom boravka na suncu može biti problem, piše Euronews.
Čak i nekoliko minuta izravnog izlaganja sunčevim zrakama može uzrokovati pregrijavanje uređaja.
Ne stavljajte uređaje u hladnjak
Iako se može činiti kao dobra ideja staviti mobitel ili laptop u hladnjak ili zamrzivač kako bi se brzo ohladili, time ih možete oštetiti jednako kao i izlaganjem velikoj vrućini.
Nagla promjena temperature može uzrokovati toplinski šok i čak oštetiti uređaj, a posebno predstavlja rizik za bateriju. Osim toga, hladnjaci i zamrzivači sadrže vlagu koja može prodrijeti u elektroniku.
Održavajte prostoriju hladnom
Baš kao što pokušavate rashladiti sebe, važno je rashladiti i uređaje. Ventilator ili klima-uređaj mogu pomoći, kao i spuštanje roleta ili zaštita prozora od izravnog sunca.
Sve uobičajene metode kojima smanjujete temperaturu u prostoriji pomoći će i vašim računalima i mobitelima.
Pazite na opterećenje uređaja
Tijekom velikih vrućina nemojte previše opterećivati mobitele i prijenosna računala. Baš kao što se i tijelo teže nosi s naporom po visokim temperaturama, tako i uređaji mogu imati problema.
Gledanje sadržaja putem interneta, igranje zahtjevnih igara i korištenje umjetne inteligencije mogu dodatno opteretiti uređaj i stvarati više topline. Čak i punjenje baterije ili visoka svjetlina zaslona mogu utjecati na zagrijavanje.
Preporuka je koristiti uređaj samo za ono što vam je u tom trenutku potrebno. Možete uključiti i način rada za uštedu baterije kako biste ograničili rad pojedinih aplikacija. Kratke pauze i povremeno gašenje uređaja također mogu pomoći.
Skinite maskice i zaštitne navlake
Kao i ljudima, i uređajima ponekad koristi „manje slojeva“. Maskice, futrole i drugi dodaci mogu otežati protok zraka i zadržavati toplinu.
Ipak, budite oprezni – bez zaštitne maskice mobitel ili laptop lakše se mogu oštetiti pri padu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas