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Ne stavljajte mobitel u hladnjak! Pet načina kako zaštititi vaše uređaje od ljetnih vrućina

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N1 Info
|
27. lip. 2026. 18:03
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Laptop UNSPLASH
Ilustracija: Ellen Melin on Unsplash

Evo kako spriječiti pregrijavanje i moguća oštećenja mobitela, prijenosnih računala i drugih uređaja tijekom ljeta

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Nisu samo ljudi ti koji teško podnose visoke temperature, s vrućinama se bore i mobiteli, prijenosna računala te ostali elektronički uređaji.

Donosimo pet savjeta kako zaštititi svoje uređaje od pregrijavanja.

Držite uređaje podalje od izravnog sunca

Elektroniku bi uvijek trebalo držati u hladu. Iako zvuči jednostavno, ostavljanje mobitela na stolu dok ste s prijateljima na otvorenom ili njegovo korištenje tijekom boravka na suncu može biti problem, piše Euronews.

Čak i nekoliko minuta izravnog izlaganja sunčevim zrakama može uzrokovati pregrijavanje uređaja.

Ne stavljajte uređaje u hladnjak

Iako se može činiti kao dobra ideja staviti mobitel ili laptop u hladnjak ili zamrzivač kako bi se brzo ohladili, time ih možete oštetiti jednako kao i izlaganjem velikoj vrućini.

Nagla promjena temperature može uzrokovati toplinski šok i čak oštetiti uređaj, a posebno predstavlja rizik za bateriju. Osim toga, hladnjaci i zamrzivači sadrže vlagu koja može prodrijeti u elektroniku.

Održavajte prostoriju hladnom

Baš kao što pokušavate rashladiti sebe, važno je rashladiti i uređaje. Ventilator ili klima-uređaj mogu pomoći, kao i spuštanje roleta ili zaštita prozora od izravnog sunca.

Sve uobičajene metode kojima smanjujete temperaturu u prostoriji pomoći će i vašim računalima i mobitelima.

Pazite na opterećenje uređaja

Tijekom velikih vrućina nemojte previše opterećivati mobitele i prijenosna računala. Baš kao što se i tijelo teže nosi s naporom po visokim temperaturama, tako i uređaji mogu imati problema.

Gledanje sadržaja putem interneta, igranje zahtjevnih igara i korištenje umjetne inteligencije mogu dodatno opteretiti uređaj i stvarati više topline. Čak i punjenje baterije ili visoka svjetlina zaslona mogu utjecati na zagrijavanje.

Preporuka je koristiti uređaj samo za ono što vam je u tom trenutku potrebno. Možete uključiti i način rada za uštedu baterije kako biste ograničili rad pojedinih aplikacija. Kratke pauze i povremeno gašenje uređaja također mogu pomoći.

Skinite maskice i zaštitne navlake

Kao i ljudima, i uređajima ponekad koristi „manje slojeva“. Maskice, futrole i drugi dodaci mogu otežati protok zraka i zadržavati toplinu.

Ipak, budite oprezni – bez zaštitne maskice mobitel ili laptop lakše se mogu oštetiti pri padu.

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Teme
električni uređaji gadgeti toplinski val vrućina

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