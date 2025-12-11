Psiholog: Nemojte djeci govoriti da nemate novca da im kupite što žele. Evo što biste im zapravo trebali reći

Pexels / Ilustracija

Ugledni psiholog Brad T. Klontz, koji se više od 15 godina bavi proučavanjem psihologije novca, upozorava roditelje na jednu frazu koju nikada ne bi trebali koristiti kada djeci objašnjavaju zašto ne mogu dobiti ono što žele: "Ne možemo si to priuštiti.”

Podijeli

Oglas

Klontz, član CNBC Digital Financial Advisor Council-a i stručni predavač u programu "Kako odgojiti financijski pametnu djecu”, objašnjava da se većina roditelja suočava s istim scenarijem.

Kako djeca odrastaju i počinju primjećivati razlike u materijalnom svijetu oko sebe, njihovi se zahtjevi povećavaju. Vide luksuzna putovanja ili skupe automobile i prirodno je da postavljaju pitanje: zašto neki mogu, a drugi ne?

Prema Klontzu, ova situacija često postaje emocionalno opterećujuća. Roditelji se osjećaju nelagodno, suočeni s vlastitim osjećajem srama ili sjećanjima na oskudicu iz djetinjstva. To često dovodi do refleksne i površne rečenice: "Ne možemo si to priuštiti.”

Međutim, Klontz navodi tri ključna razloga zbog kojih ovu frazu treba izbjegavati.

"Ne možemo si to priuštiti” najčešće nije istina

Roditelji u većini slučajeva zapravo imaju načine da dođu do novca, barem teoretski. Mogli bi prodati imovinu, podići kredit, raditi prekovremeno ili se dodatno zadužiti.

Djeca, tvrdi Klontz, intuitivno osjećaju da izjava nije potpuno iskrena, što narušava povjerenje i otežava razgovor o novcu.

Stvara mentalitet oskudice koji može pratiti dijete cijeli život

Klontz objašnjava da ponavljanje ove fraze kod djeteta razvija "skripte o novcu” temeljene na nedostatku.

Kao što dijete koje nikada ne jede slatkiše može pretjerati čim dobije priliku, tako i mladi koji odrastaju uz stalno "ne možemo” u odrasloj dobi često posežu za kreditima i impulzivnom potrošnjom, pokušavajući ispuniti emocionalne praznine iz djetinjstva.

Propušta se dragocjena prilika za financijsko obrazovanje

Umjesto da se razgovor zatvori, Klontz preporučuje da roditelji objasne zašto određeni trošak nije prioritet.

To je prilika da djeca nauče kako funkcioniraju budžet, štednja, dug, ulaganja i dugoročno planiranje, kao i zašto su odgađanje zadovoljstva i održiva potrošnja važni za financijsko zdravlje.

Umjesto odbijanja bez objašnjenja, Klontz savjetuje drugačiji pristup:

"Mogli bismo to učiniti, ali biramo trošiti novac na druge stvari, evo zašto.”

Roditelji bi potom trebali jasno objasniti svoje prioritete, bilo da je riječ o otplati duga, štednji za stan, ulaganjima ili odluci da rade manje kako bi više vremena provodili s obitelji.

PROČITAJTE VIŠE