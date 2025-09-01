Želite pripremiti najbolje lazanje ikad? Dodajte jednu neuobičajenu namirnicu

Ilustracija / Pixabay

Lazanje su brzo, jednostavno i ukusno jelo za pripremu kod kuće – ali postoji jedna namirnica koju biste mogli dodati kako bi vam lazanje bile još bolje.

Podijeli

Oglas

Lazanje su klasik ugodne hrane; ako volite jela od tjestenine, vjerojatno ih pripremate iznova i iznova. Ako želite svoje lazanje podići s "odličnih" na "još bolje", postoji jedan neočekivan sastojak koji biste trebali dodati, prenosi Express.

Pickle Jar Studios preporučuje dodavanje svježeg sira (cottage cheese). Kažu: "Upotrijebite mješavinu svježeg sira i ricotte. Dodavanje svježeg sira s krupnijim grudicama ili običnog svježeg sira dat će kremoznost i vlagu smjesi s ricottom".

Dodaju i: "Prvi put kad sam to isprobala/isprobao, nisam bila/bio sigurna/siguran kako će ispasti, ali sada ne mogu raditi lazanje bez svježeg sira.”

Svježi sir može preobraziti jelo

Svježi sir možda nije prva stvar na koju pomislite kad je riječ o tradicionalnim lazanjama, ali može preobraziti jelo i pojačati okus.

Za razliku od tradicionalne ricotte, koja se često koristi u receptima za lazanje, svježi sir je laganiji, blago kiselkast i bogat proteinima.

Heath.com navodi: "Svježi sir dugo je popularan izbor među sportašima i posjetiteljima teretane zahvaljujući visokom udjelu proteina. Proteini u svježem siru uglavnom potječu od kazeina, koji se u tijelu sporo probavlja."

“Kao mliječni proizvod, svježi sir smatra se potpunim proteinom. Sadrži svih devet esencijalnih aminokiselina koje tijelo samo ne može proizvesti.”

Još načina za popraviti vaše lazanje

Ako tražite još jedan način da "začinite" lazanje, Pickle Jar Studios kaže i da možete dodati određene vrste kobasica.

Predlažu: "Korištenje pola ljute talijanske kobasice i pola blage dat će ugodnu razinu ljutine bez pretjerivanja."

"Ako volite srednju razinu ljutine, odnosno da jelo ima mali ‘kick’ bez pretjerane začinjenosti, ovo je omjer ljutine i slatkoće koji će se svima svidjeti."

Dodavanjem svježeg sira u lazanje mogli biste otključati novu kombinaciju okusa i učiniti da vam večera bude još ukusnija nego inače.