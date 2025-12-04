Oglas

Želite udomiti mačku, ali brinete da bi mogla uništiti namještaj? Ova je rasa idealna za vas

author
N1 Info
|
04. pro. 2025. 22:05
Mačka
Pixabay/Ilustracija

Ako želite udomiti mačku, ali strahujete za svoj kauč i ostatak namještaja, niste jedini. Grebanje je prirodno ponašanje svih mačaka, no neke su pasmine mnogo nježnije prema kući i pažljivije u prostoru.

Ova je pasmina poznata po mirnoj i prijateljskoj naravi, pa će radije provoditi vrijeme uz vlasnika nego skakati po policama i grebati namještaj.

Ragdoll mačke imaju umjeren nagon za grebanjem i rijetko će oštetiti stvari u stanu. Ako im se omogući grebalica i nauči ih se koristiti je, vaš namještaj ostaje neoštećen. Ove mačke vole red, ali i pažnju, pa su idealne za one koji žele ljubimca koji u dom unosi toplinu bez nereda, piše Klix.ba.

Ragdoll mačke imaju poludugu dlaku koja manje linja u odnosu na druge dugodlake pasmine. Odrasle ženke obično teže između 4 i 7 kilograma, dok mužjaci mogu doseći 5 do 9 kilograma. Njihove plave oči i karakteristična „point” obojenost čine ih prepoznatljivim i privlačnim ljubimcima.

Za sve koji žele uredan dom i prisutnost mačke, ragdoll je odličan izbor jer spaja nježnu narav s praktičnošću u svakodnevnom životu.

Teme
Ragdoll mačke kućni ljubimci mačke

