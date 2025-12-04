Želite udomiti mačku, ali brinete da bi mogla uništiti namještaj? Ova je rasa idealna za vas

Ako želite udomiti mačku, ali strahujete za svoj kauč i ostatak namještaja, niste jedini. Grebanje je prirodno ponašanje svih mačaka, no neke su pasmine mnogo nježnije prema kući i pažljivije u prostoru.
Oglas
Ova je pasmina poznata po mirnoj i prijateljskoj naravi, pa će radije provoditi vrijeme uz vlasnika nego skakati po policama i grebati namještaj.
Ragdoll mačke imaju poludugu dlaku koja manje linja u odnosu na druge dugodlake pasmine. Odrasle ženke obično teže između 4 i 7 kilograma, dok mužjaci mogu doseći 5 do 9 kilograma. Njihove plave oči i karakteristična „point” obojenost čine ih prepoznatljivim i privlačnim ljubimcima.
Za sve koji žele uredan dom i prisutnost mačke, ragdoll je odličan izbor jer spaja nježnu narav s praktičnošću u svakodnevnom životu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas