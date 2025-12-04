Želite udomiti mačku, ali brinete da bi mogla uništiti namještaj? Ova je rasa idealna za vas

Ragdoll mačke imaju umjeren nagon za grebanjem i rijetko će oštetiti stvari u stanu. Ako im se omogući grebalica i nauči ih se koristiti je, vaš namještaj ostaje neoštećen. Ove mačke vole red, ali i pažnju, pa su idealne za one koji žele ljubimca koji u dom unosi toplinu bez nereda, piše Klix.ba.