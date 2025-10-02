Nakon 20 godina: Otvara se slučaj smrti Huntera S. Thompsona

Na zahtjev supruge novinara i autora, Colorado Bureau of Investigation provest će “novi uvid” u slučaj, iako je njegova smrt 2005. godine proglašena samoubojstvom.
Vjeruje se da je novinar i autor oduzeo sebi život 20. veljače 2005. u dobi od 67 godina, a iako ne postoje novi dokazi koji bi upućivali na nešto drugo, njegova udovica Anita Thompson zatražila je da Colorado Bureau of Investigation provede pregled slučaja, piše the Guardian. Thompson je umro u svom domu u Woody Creeku u Coloradu.
"Nadamo se pružiti konačan pregled"
“Razumijemo dubok utjecaj koji je Hunter S. Thompson imao na ovu zajednicu i šire,” rekao je šerif Michael Buglione u priopćenju. “Dovodeći vanjsku agenciju radi novog uvida, nadamo se pružiti konačan i transparentan pregled koji bi mogao donijeti mir njegovoj obitelji i javnosti.”
Thompson je umro dok je njegova supruga bila s njim na telefonu. Pronašao ga je njegov sin.
“Nisam vjerovala,” rekla je Anita za Observer o toj vijesti. “Mislila sam da je Hunter pao i da je jadni Juan paničario i nazvao 911. Mislila sam da će sve biti u redu dok nisam nazvala šerifa.”
"Opusti se – Ovo neće boljeti.”
U to vrijeme, Rolling Stone je objavio ono što je njegov prijatelj Douglas Brinkley nazvao oproštajnim pismom. “Nema više igara,” pisalo je. “Nema više bombi. Nema više hodanja. Nema više zabave. Nema više plivanja. 67. To je 17 godina više od 50. 17 više nego što sam trebao ili htio. Dosadno. Uvijek sam loše volje. Nema zabave – ni za koga. 67. Postaješ pohlepan. Ponašaj se u skladu sa svojim godinama. Opusti se – Ovo neće boljeti.”
Pregled bi trebao donijeti “neovisnu perspektivu” u istragu koju je prvotno vodio ured šerifa okruga Pitkin, a trajat će “neodređeno vrijeme”.
Thompson se smatra začetnikom “gonzo” novinarstva s ranim ključnim tekstovima objavljenima ponajviše u časopisu Rolling Stone. Njegove knjige uključuju Strah i prezir u Las Vegasu (Fear and Loathing in Las Vegas), Hell’s Angels i The Rum Diary.
