Ove četiri igračke bit će najprodavanije ovog Božića: Jesu li i na vašem popisu?

Među 15 igračaka za koje stručnjaci iz industrije predviđaju da će biti najtraženije ove blagdanske sezone, najzastupljeniji je Lego, dok će dominantna tema biti Formula 1, koja slavi 75. obljetnicu postojanja. Po drugi put zaredom, najbrže rastuća kategorija igračaka su građevinski setovi.

Peppa Pig, Hot Wheels...

Prema procjenama stručnjaka iz industrije igračaka, Peppa Pig, lutke Wicked, Formula 1 Lego setovi i utrkivački autići Hot Wheels bit će među najprodavanijim igračkama ovog Božića.

Omiljene igračke za predškolce poput Peppa Pig Oinks & Snuggles Evie lutke, Jurassic World Primal Hatch T. Rexa i Wicked For Good Singing Dolls nalaze se među 15 igračaka koje su ušle na popis DreamToys 2025.



Obilježavanje 75. obljetnice Formule 1 ove je godine na popisu predstavljeno kroz Lego i Mattelov Hot Wheels Racing F1 Grand Prix Circuit, uz Monster Jam Smash & Bash Grave Digger RC, piše The Standard.

Popis je sastavljen od strane stručnog žirija i engleskih trgovaca igračkama, od malih neovisnih trgovina do nacionalnih lanaca. Na njemu su i kolekcionarski kompleti, poput Dress to Impress Mystery Model Dolls, Mini Brands – Fill the Fridge Playset, kao i Pokemon proizvodi.

Ponovno popularni građevinski setovi

Kategorija građevinskih setova bila je najbrže rastući segment drugu godinu zaredom, a Lego ima čak dva proizvoda na popisu – Speed Champions F1 Racing Cars i One Piece The Going Merry Pirate Ship.

Popis je objavljen istodobno s podacima analitičke tvrtke Circana, prema kojima je britansko tržište igračaka poraslo za šest posto u vrijednosti ove godine, što je najveći rast od 2020. godine.

Prema podacima agencije The Insights Family, potrošnja roditelja u UK-u na darove za djecu porasla je 12 posto u odnosu na prošlu godinu – što je četvrta uzastopna godina rasta.