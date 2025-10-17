Francuska glumica Brigitte Bardot u bolnici

Nekadašnja francuska filmska zvijezda Brigitte Bardot (91) tri je tjedna u bolnici u Toulonu, blizu njezine kuće u Saint-Tropezu, objavio je lokalni list Var-Matin.
Operirana je i zahvat je povezan s "ozbiljnom bolešću", navodi list pozivajući se na neimenovane izvore.
Stanje joj je "zabrinjavajuće", piše Var-Matin.
Bardot je postala slavna 1950-tih i 1960-tih po slobodoumnim ulogama i seksualnom magnetizmu u filmovima i serijama.
Prestala je glumiti u 1970-tima, preselivši se u Saint-Tropez na francuskoj rivijeri i posvetila se zaštiti životinja kroz zakladu koja nosi njezino ime.
