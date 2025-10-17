Oglas

Nekadašnja filmska zvijezda

Francuska glumica Brigitte Bardot u bolnici

author
Hina
|
17. lis. 2025. 14:17
Brigitte Bardot
Bertrand GUAY / AFP / BERTRAND GUAY

Nekadašnja francuska filmska zvijezda Brigitte Bardot (91) tri je tjedna u bolnici u Toulonu, blizu njezine kuće u Saint-Tropezu, objavio je lokalni list Var-Matin.

Oglas

Operirana je i zahvat je povezan s "ozbiljnom bolešću", navodi list pozivajući se na neimenovane izvore.

Stanje joj je "zabrinjavajuće", piše Var-Matin.

Bardot je postala slavna 1950-tih i 1960-tih po slobodoumnim ulogama i seksualnom magnetizmu u filmovima i serijama.

Prestala je glumiti u 1970-tima, preselivši se u Saint-Tropez na francuskoj rivijeri i posvetila se zaštiti životinja kroz zakladu koja nosi njezino ime.

Teme
Brigitte Bardot

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ