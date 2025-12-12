Kralj Charles objavio dobru vijest u svojoj borbi s rakom

Gotovo dvije godine nakon dijagnoze raka, kralj Karlo III. je u unaprijed snimljenoj televizijskoj poruci objavio "dobru vijest" u svojoj borbi protiv bolesti, koje će mu omogućiti da 2026. godine ima "smanjeni program liječenja".
Oglas
Šestominutna poruka, snimljena krajem studenoga, emitirana je kao dio programa Channel 4 usmjerenog na promicanje prevencije raka i prikupljanje sredstava za istraživanje.
"Mogu s vama podijeliti dobru vijest da zahvaljujući ranoj dijagnozi, učinkovitoj intervenciji i pridržavanju liječničkih uputa, program liječenja raka može se smanjiti u novoj godini", rekao je 77-godišnji monarh.
On je nazvao tu vijest "osobnim blagoslovom".
Također je pozvao Britance da se testiraju što je ranije moguće kako bi imali najbolje šanse za oporavak.
U veljači 2024. otkrio je da boluje od raka, bez navođenja vrste.
Glasnogovornik Buckinghamske palače rekao je da će njegovo liječenje sada "prijeći u fazu opreza", ali da će liječnici kontinuirano pratiti njegovo zdravlje.
Javne izjave o njegovom iskustvu s rakom i njegovom zdravstvenom stanju neobične su za kraljevsku obitelj, koja tradicionalno ne otkriva mnogo o privatnom životu svojih članova.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas