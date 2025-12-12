Oglas

UČINKOVITA INTERVENCIJA

Kralj Charles objavio dobru vijest u svojoj borbi s rakom

author
Hina
|
12. pro. 2025. 22:41
britanski kralj Charles i Camilla
Daniel LEAL / AFP

Gotovo dvije godine nakon dijagnoze raka, kralj Karlo III. je u unaprijed snimljenoj televizijskoj poruci objavio "dobru vijest" u svojoj borbi protiv bolesti, koje će mu omogućiti da 2026. godine ima "smanjeni program liječenja".

Oglas

Šestominutna poruka, snimljena krajem studenoga, emitirana je kao dio programa Channel 4 usmjerenog na promicanje prevencije raka i prikupljanje sredstava za istraživanje.

"Mogu s vama podijeliti dobru vijest da zahvaljujući ranoj dijagnozi, učinkovitoj intervenciji i pridržavanju liječničkih uputa, program liječenja raka može se smanjiti u novoj godini", rekao je 77-godišnji monarh.

On je nazvao tu vijest "osobnim blagoslovom".

Također je pozvao Britance da se testiraju što je ranije moguće kako bi imali najbolje šanse za oporavak.

U veljači 2024. otkrio je da boluje od raka, bez navođenja vrste.

Glasnogovornik Buckinghamske palače rekao je da će njegovo liječenje sada "prijeći u fazu opreza", ali da će liječnici kontinuirano pratiti njegovo zdravlje.

Javne izjave o njegovom iskustvu s rakom i njegovom zdravstvenom stanju neobične su za kraljevsku obitelj, koja tradicionalno ne otkriva mnogo o privatnom životu svojih članova.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
kralj charles kraljevska obitelj liječenje rak

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ