Danci masovno koriste aplikacije za izbjegavanje američkih proizvoda
Mobilne aplikacije osmišljene kako bi potrošačima pomogle prepoznati i izbjegavati proizvode američkog podrijetla našle su se na vrhu ljestvica trgovina aplikacijama u Danskoj, nakon nedavnih izjava predsjednika Donalda Trumpa o mogućem preuzimanju Grenlanda.
Ljudi u Danskoj sve češće koriste mobilne aplikacije kako bi bojkotirali američke proizvode, kao odgovor na nedavne komentare američkog predsjednika Donalda Trumpa o stjecanju Grenlanda, teritorija koji pripada Danskoj.
Danci se posebno služe dvjema aplikacijama koje pomažu u prepoznavanju proizvoda američke proizvodnje i nude lokalne alternative, što je te aplikacije lansiralo na sam vrh ljestvica u Danskoj, piše Euronews.
Jedna od aplikacija, nazvana UdenUSA (na engleskom NonUSA), rapidno se penje na ljestvicama i trenutačno je najpreuzimanija aplikacija u zemlji, odmah ispred ChatGPT-a, u App Storeu.
Aplikacija korisnicima omogućuje skeniranje proizvoda kako bi provjerili zemlju podrijetla, pomaže u pronalasku alternativa iz zemalja izvan Sjedinjenih Američkih Država te ih dodaje u košaricu za kupnju.
Developeri navode kako aplikacija nije zamišljena kao poticaj na bojkot, već kao alat koji potrošačima daje veću jasnoću o tome što kupuju.
"Na potrošačima je da odluče što žele učiniti"
Druga popularna aplikacija je Made O’Meter, koja se trenutačno nalazi na petom mjestu u App Storeu u toj nordijskoj zemlji.
„Na potrošačima je da odluče što žele učiniti“, rekao je Jonas Pipper, jedan od razvijatelja aplikacije UdenUSA, za dansku javnu televiziju DR Nyheder.
Stručnjaci upozoravaju da su bojkoti u supermarketima vjerojatno ograničenog učinka jer se u danskim trgovinama prodaje relativno malo proizvoda američkog podrijetla.
Prema riječima Louise Aggerstrøm Hansen, privatne ekonomistice u Danske Bank, samo oko 1 posto danskog prehrambenog unosa izravno dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država.
Zbog toga je teško procijeniti stvarni učinak ovakvog bojkota.
Način za ispuštanje bijesa
Ipak, istraživači smatraju da aplikacije potrošačima mogu pružiti osjećaj kontrole i djelovanja.
„Mnogi ljudi prate vijesti, vide nešto što im se ne sviđa i zbog toga se naljute. U ovom slučaju radi se o nama samima i Grenlandu“, rekao je Pelle Guldborg Hansen, istraživač ponašanja sa Sveučilišta Roskilde, za lokalne medije.
„I tada jednostavno želite nešto učiniti sa svojim bijesom, bez obzira koliko to bilo malo“, dodao je.
Od početka siječnja Trump je više puta ponovio ranije prijedloge da bi SAD trebao preuzeti Grenland. Dužnosnici Grenlanda, Danske i SAD-a u međuvremenu su održali sastanke, opisujući svoje stavove kao „slaganje u neslaganju“.
Prošlog tjedna tisuće ljudi izašle su na ulice Grenlanda i Danske prosvjedujući protiv bilo kakvog američkog preuzimanja tog arktičkog otoka.
