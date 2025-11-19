Zašto su internetski prekidi postali tako česti?

U posljednje vrijeme možda primjećujete da neke od najpopularnijih web stranica povremeno postaju nedostupne - i niste jedini.
Cloudflare, jedan od ključnih igrača internetske infrastrukture, jučer je doživio ozbiljan pad sustava koji je nakratko srušio brojne poznate servise, uključujući Spotify, ChatGPT i Trumpovu društvenu mrežu Truth Social. Time se nadovezao na niz velikih internetskih zastoja: prošlog mjeseca srušio se Amazon Web Services, a samo nekoliko dana kasnije i Microsoftov Azure.
Stručnjaci kažu da su ovakvi incidenti posljedica sve veće ovisnosti o digitalnim platformama, činjenice da se ključna infrastruktura koncentrirala u rukama nekoliko tvrtki te navike korisnika da odmah online prijavljuju svaki problem. Ujedno podsjećaju da niti najveće tehnološke kompanije nisu imune na neočekivane tehničke kvarove. Eileen Haggerty iz tvrtke Netscout ističe da je pritom gotovo nevažno koliko je neka IT organizacija sofisticirana - prekidi su jednostavno vrlo, vrlo čest problem.
Iz Cloudflarea su za CNN potvrdili da pad sustava nije bio posljedica napada, već tehničke pogreške. Objasnili su da je izvor problema konfiguracijska datoteka zadužena za upravljanje prometom koji se smatra prijetnjom. Ona je neplanirano narasla preko očekivanih parametara i izazvala kvar u sustavu koji obrađuje promet za njihove usluge.
Dojam čestih prekida
Tehnički direktor Dane Knecht na X-u je dodatno pojasnio da je rutinska promjena konfiguracije aktivirala skriveni bug, što je izazvalo lančano pogoršanje rada mreže i brojnih servisa. Kako je naveo, već rade na tome da se takav scenarij više ne ponovi. Sličan obrazac vidio se i u nedavnom Amazonovom padu, gdje je greška nastala kad su dva automatizirana sustava pokušala istovremeno ažurirati iste podatke.
Iako se čini da se ovakvi prekidi događaju sve češće, tri velika u manje od mjesec dana, stručnjaci smatraju da je riječ o slučajnom vremenskom poklapanju. Ipak, dojam povećane učestalosti postoji jer je utjecaj ovakvih incidenata danas znatno veći. Angelique Medina iz Cisco ThousandEyesa ističe da broj prekida ostaje stabilan, ali broj servisa koji ovise o tim sustavima neprestano raste, pa prekidi postaju osjetniji. Cisco je u 2025. zabilježio 12 velikih ispada dok ih je u cijeloj 2024. bilo 23, u 2023. 13, a 2022. deset. Samo prošle godine veliki Crowdstrikeov pad poremetio je rad poslovanja, bolnica i zračnog prometa širom svijeta.
Ogroman doseg problema objašnjava se time što se većina internetske infrastrukture oslanja na nekoliko tehnoloških giganta poput Amazona, Googlea i Microsofta. Downdetector je zabilježio više od 2,1 milijun prijava problema, a Cloudflare u prosjeku svakog trenutka obrađuje oko 81 milijun HTTP zahtjeva u sekundi.
Iako zvuči dramatično, stručnjaci podsjećaju da IT prekidi nisu rijetkost. Profesor Mike Chapple sa Sveučilišta Notre Dame kaže da je prije dvadesetak godina bilo sasvim uobičajeno doživjeti barem jedan ozbiljniji prekid tjedno na radnom mjestu, dok se danas svi oslanjamo na nekoliko velikih globalnih pružatelja pa su zastoji primjetniji.
Cisco kao najčešće uzroke prekida u prvoj polovici 2025. izdvaja kaskadne kvarove, skrivene probleme u sustavima koji se čine ispravnima te pogrešne promjene konfiguracija. Iako ništa od toga nije novo, tvrtka primjećuje da se učestalije događaju incidenti s mnogo širim posljedicama i da će se sasvim sigurno ponoviti.
Kako sažima Haggerty, nije riječ o kvarovima za koje možete reći "dobro da se nama to nikada ne bi dogodilo". Naprotiv, takav se scenarij može dogoditi gotovo svakome.
