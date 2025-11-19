Zašto su internetski prekidi postali tako česti?

Iako se čini da se ovakvi prekidi događaju sve češće, tri velika u manje od mjesec dana, stručnjaci smatraju da je riječ o slučajnom vremenskom poklapanju. Ipak, dojam povećane učestalosti postoji jer je utjecaj ovakvih incidenata danas znatno veći. Angelique Medina iz Cisco ThousandEyesa ističe da broj prekida ostaje stabilan, ali broj servisa koji ovise o tim sustavima neprestano raste, pa prekidi postaju osjetniji. Cisco je u 2025. zabilježio 12 velikih ispada dok ih je u cijeloj 2024. bilo 23, u 2023. 13, a 2022. deset. Samo prošle godine veliki Crowdstrikeov pad poremetio je rad poslovanja, bolnica i zračnog prometa širom svijeta.