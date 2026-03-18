Instagram uskoro ukida privatne poruke: "Interes je bio mali"
Instagram će od svibnja prestati šifrirati privatne poruke između korisnika, nakon što su ih godinama policija i skupine za zaštitu djece kritizirali zbog te značajke.
Meta je ovog mjeseca na svojoj stranici za pomoć za Instagram i u ažuriranoj objavi iz 2022. tiho objavila da end-to-end enkripcija više neće biti dostupna za izravne poruke između korisnika na Instagramu od 8. svibnja 2026. To znači da će Meta moći vidjeti sadržaj poruka između svih korisnika, što je do sada mogla samo za one koji nisu omogućili enkripciju.
Glasnogovornik Mete rekao je da je odluka o napuštanju enkripcije posljedica niske stope korištenja. "Vrlo malo ljudi se odlučilo za end-to-end enkripciju u izravnim porukama, pa ćemo u nadolazećim mjesecima ukloniti ovu opciju s Instagrama. Svatko tko želi nastaviti slati poruke s end-to-end enkripcijom to može lako učiniti na WhatsAppu", rekao je, kako prenosi Guardian.
Izvršni direktor Mete, Mark Zuckerberg, prvi je put istaknuo planove za uvođenje end-to-end enkripcije na svim Metinim platformama 2019. godine, ali je s njenom implementacijom počeo tek 2023. godine.
Metu su kritizirale skupine za sigurnost djece i savezi za provedbu zakona - uključujući FBI, Interpol, britansku Nacionalnu agenciju za kriminal i australsku saveznu policiju - koji su tvrdili da će to oslabiti sposobnost zaštite djece na internetu.
Glasnogovornik ureda australskog povjerenika za e-sigurnost rekao je da snažna enkripcija igra važnu ulogu u zaštiti privatnosti i sigurnosti, ali tamo gdje se primjenjuje, platforme bi također trebale sprječavati, otkrivati i reagirati na štetu.
"Tamo gdje se end-to-end enkripcija provodi bez odgovarajućih sigurnosnih mjera, ona može povećati sigurnosne rizike i spriječiti identifikaciju štete poput seksualnog iskorištavanja djece, terorizma i nasilnog ekstremizma. U konačnici, hoće li se implementirati end-to-end enkripcija poslovni je i dizajnerski izbor platformi, ali to ne uklanja odgovornost platforme da spriječi štetu", rekao je glasnogovornik.
Tom Sulston, voditelj odjela za politiku u Digital Rights Watchu, rekao je da je, umjesto da se prikloni zahtjevima za provedbu zakona, potez vjerojatnije posljedica odluke Mete da ne premjesti razmjenu poruka na WhatsAppu, Facebooku i Instagramu na jednu platformu.
"Činjenica da WhatsApp ostaje šifriran sugerira da se Meta možda okreće prema malo većem odvajanju društvenih medija od chata - glavna razlika je u tome što se korisnici društvenih medija mogu međusobno otkriti, dok se korisnici chata prvo moraju upoznati", naglasio je.
Dodao je da je novac također vjerojatno bio faktor, s obzirom na to da Meta potencijalno može koristiti sadržaj poruka za određivanje oglašavanja i obuku chatbotova. "Možda to sada ne rade, ali komercijalni pritisak da to učine je ogroman, pa se čini neizbježnim da će to učiniti ako već ne čine", pručio je.
Sulston je rekao da bi se više tehnoloških tvrtki, a ne manje, trebalo prebaciti na end-to-end enkripciju. "Zašto ne poboljšati proizvod, umjesto da ga nastavljamo upropaštavati?"
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
