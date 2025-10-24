Oglas

VIDEO / Umoran je zato što nikad nije otišao na odmor: Vučić na RTS-u ispričao „tužnu priču“ o sebi

N1 Info
24. lis. 2025. 20:04
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić često naglašava kako stalno radi, pa je tako i sinoć, gostujući na RTS-u, rekao da „vjeruje da je mogao više raditi“, a zatim dodao da je „jedan od rijetkih ljudi koji nijedno dijete nije odvezao na more“.

Naime, predsjednik Srbije praktički se požalio na javnom servisu da, eto, on nikada ne ide na odmor s obitelji, jer puno radi, piše Nova.rs.

„Nisam otišao s njima ni jedan dan na odmor. Godinama već. Nekad bih otišao na dan ili dva, ove godine ni na dan“, kazao je Vučić.

Korisnicima društvenih mreža nije promakla ova izjava, a pojedini su komentirali i Vučićev, kako su naveli, „gotovo dramski pogled u daljinu“.

Inače, predsjednik Srbije voli sebe predstavljati kao osobu koja gotovo uopće ne spava, puno radi i, kako smo ponovno čuli, gotovo se nikada ne odmara.

Podsjetimo, Aleksandar Vučić godinama unatrag kori svoje suradnike što odlaze na ljetovanja, dok on, kako sam kaže, „ne ide nigdje“.

Kako je svojedobno izjavio, „ljepše mu je raditi nego se okretati na suncu“. Ne tako davno, Vučić je, komentirajući odluku Crne Gore da uvede sedmosatni radni tjedan, to nazvao „dodvoravanjem narodu“, te rekao da se ništa slično neće dogoditi dok je on predsjednik Srbije i da je „i 40 sati tjedno premalo“.

Teme
aleksandar vučić godišnji odmor ljetovanje srbija

