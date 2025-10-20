Proteza debljine svega pola vlasi budućnost je borbe protiv sljepoće: "Ovo je nova era"

Sheila Irvine iz Wiltshirea, kojoj je čip ugrađen u Moorfieldsu, rekla je:

„Prije implantata bilo je kao da imam dvije crne točke u očima, a okolni vid bio je iskrivljen. Bila sam strastvena čitateljica i to sam željela vratiti. Tijekom operacije nije bilo boli, ali ste svjesni što se događa. Napravilo je veliku razliku. To je novi način gledanja kroz oči i bilo je jako uzbudljivo kad sam počela prepoznavati slova. Nije jednostavno ponovno učiti čitati, ali što više vježbam, to mi bolje ide.“