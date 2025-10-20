elektronički implantat
Proteza debljine svega pola vlasi budućnost je borbe protiv sljepoće: "Ovo je nova era"
Elektronički implantat za oko, debljine pola ljudske vlasi, pomogao je osobama s neizlječivim gubitkom vida da ponovno vide, otvarajući mogućnost “nove ere” u borbi protiv sljepoće.
Liječnici koji su ugradili ove proteze u obliku SIM kartice kažu da su mnogima od 38 starijih pacijenata koji su sudjelovali u ispitivanju pomogle da ponovno steknu sposobnost čitanja slova, brojeva i riječi.
„U povijesti umjetnog vida, ovo predstavlja novu eru,“ rekao je Mahi Muqit, viši konzultant u bolnici Moorfields u Londonu, jednoj od 17 uključenih ustanova, piše The Guardian.
„Slijepi pacijenti sada mogu imati značajno vraćanje središnjeg vida, što se nikada prije nije dogodilo. Povratak sposobnosti čitanja ogromno poboljšava kvalitetu života, podiže raspoloženje te vraća samopouzdanje i neovisnost.“
Ispitivanje je pokazalo da je 84% sudionika ponovno moglo čitati slova, brojeve i riječi nakon što su dobili implantat nazvan Prima.
"Izvanredni" rezultati
Stručnjaci za oči nazvali su rezultate „izvanrednima“ i rekli da bi uređaj mogao pomoći osobama s „suhim“ oblikom makularne degeneracije povezane sa starenjem (AMD), vodećim uzrokom gubitka vida kod osoba starijih od 50 godina.
Bolnica Moorfields navela je: „Ovaj revolucionarni novi implantat prvi je uređaj ikada koji omogućuje osobama da čitaju slova, brojeve i riječi okom koje je izgubilo vid.“
Svi pacijenti imali su geografski atrofični suhi AMD, stanje koje s vremenom dovodi do postupnog gubitka vida i za koje ne postoji liječenje. Većina oboljelih gubi dio središnjeg vida, a u nekim slučajevima dolazi i do potpune sljepoće jer stanice u makuli odumiru.
Svi su izgubili središnji vid i imali samo ograničen periferni vid prije nego što im je implantat ugrađen u zahvatu koji je trajao manje od dva sata. Pet pacijenata liječeno je u Moorfieldsu, a ostali u bolnicama u Njemačkoj, Francuskoj, Italiji i Nizozemskoj.
Velika razlika
Sheila Irvine iz Wiltshirea, kojoj je čip ugrađen u Moorfieldsu, rekla je:
„Prije implantata bilo je kao da imam dvije crne točke u očima, a okolni vid bio je iskrivljen. Bila sam strastvena čitateljica i to sam željela vratiti. Tijekom operacije nije bilo boli, ali ste svjesni što se događa. Napravilo je veliku razliku. To je novi način gledanja kroz oči i bilo je jako uzbudljivo kad sam počela prepoznavati slova. Nije jednostavno ponovno učiti čitati, ali što više vježbam, to mi bolje ide.“
Uređaj Prima je ultratanki mikročip veličine samo 2 mm x 2 mm, koji se umeće ispod središta mrežnice u zahvatu koji se naziva vitrektomija.
Kako bi im pomogli pri gledanju i pisanju, pacijenti su dobili naočale proširene stvarnosti s ugrađenom videokamerom povezanom s malim računalom koje se nosi na pojasu. Sustav ima funkciju zuma za povećavanje teksta.
"Treba naučiti koristiti ovu vrstu vida"
Na naočalama pacijenti mogu fokusirati i skenirati objekt koji žele pročitati. Naočale projiciraju prizore kao infracrvenu zraku preko čipa, koji tada aktivira uređaj. Umjetna inteligencija u računalu obrađuje informacije i pretvara ih u električne signale koji prolaze kroz mrežnicu i vidni živac do mozga.
Muqit je naglasio da pacijenti moraju proći trening i intenzivnu rehabilitaciju oka kako bi ostvarili koristi od tehnologije.
„Nije to kao da samo ubacite čip u oko i odjednom vidite. Treba naučiti koristiti ovu vrstu vida,“ rekao je.
