VIDEO / Znate li što su neutrini? Novo istraživanje pomaže odgovoriti na temeljno pitanje svemira

„To je pitanje posebno važno jer bi moglo pomoći u objašnjavanju jednog od najvećih misterija u fizici: zašto je svemir uglavnom sastavljen od materije umjesto od antimaterije. Pri Velikom prasku, materija i antimaterija trebale su postojati u jednakim količinama i međusobno se uništiti. Ali nekako je materija pobijedila i mi smo ovdje zbog nje“, rekla je Vallari.