Aleksandar Vučić: Izbjegavam Piculu, a ne dijalog s Europskom unijom

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je poručio da ne želi izvjestitelja Europskog parlamenta za Srbiju Tonina Piculu i slovenskog europarlamentarca Vladimira Prebiliča za sugovornike, odbacivši Piculinu ocjenu da izbjegava dijalog o budućnosti Srbije.
Vučićeva poruka dolazi nakon Piculine izjave da srbijanski predsjednik odbija dijalog o europskoj budućnosti svoje zemlje. U Srbiji istovremeno traju prijepori o posjetu europarlamentaraca za koju državni dužnosnici tvrde da nije najavljena, niti je bilo konzultacija o datumu.
Picula je u četvrtak agenciji FoNet rekao da nema ničega izvanrednog u vezi s dolaskom delegacije EP-a, jer je o tome diplomatsko predstavništvo Srbije u Bruxellesu obaviješteno, a na programu je radila i Delegacija Europske unije u Beogradu.
Vučić, predsjednica Skupštine Ana Brnabić i zastupnici vladajuće Srpske napredne stranke posljednjih par dana tvrde kako procedura posjeta nije poštivala zemlju domaćina.
Komentirajući Piculinu izjavu da odbija dijalog o europskoj budućnosti Srbije, Vučić je danas ponovio da je Srbija na europskom putu, ali da je njegov posao ne dopustiti "da država bude ponižavana".
"Niti su nas pitali jesu li pozvani, niti su s nama dogovarali datume. Prije mjesec dana su to zakazivali, a prije pet mjeseci sam imao dogovoren Davos. Što nas niste pitali i bar elementarno poštovanje pokazali? Vi ne želite to, već želite kazati - oni neće dijalog", rekao je Vučić, najavljujući da će se u Švicarskoj sastati s europskim dužnosnicima.
Vučić je dodao kako "svi u Europi znaju" da on bojkotira samo Tonina Piculu i Vladimira Prebiliča, dodavši da s "takvima" neće razgovarati.
On je ustvrdio da će europarlamentarci poslije posjeta donijeti "još jednu deklaraciju o Srbiji u veljači ili ožujku", ali drži da to ne može da utjecati na eurointegracije Srbije.
Srbija je započela pregovore prije više od deset godina, a trenutno je u zastoju i bez otvorenih novih pregovaračkih poglavlja-klastera već skoro četiri godine.
Europska komisija je u posljednja dva izvješća ukazala na to da Srbija nije ostvarila napredak u ključnim područjima - vladavini prava i reformi pravosuđa, uz nazadovanje u području slobode izražavanja i medijskih sloboda, te u borbi protiv korupcije.
