Analitičar: Ruski vlasnici uopće nemaju namjeru prodati NIS

Ruski vlasnici uopće nemaju namjeru prodati NIS, kao što nikada ni nisu imali, a tu ćemo "staru vijest" vjerojatno ponovno čuti tijekom ovog tjedna, ocijenio je analitičar brokerske kuće IPOPEMA-Securities Vladan Pavlović.
Oglas
Podsjećajući na višednevne komentare i nagađanja o rješenju za NIS, koji je kao dio ruskog energetskog sektora pod američkim sankcijama, Pavlović ističe da je i sam u početku mislio kako će se to pitanje napokon riješiti i da je kupac vjerojatno Srbija ili eventualno MOL.
Abu Dhabi broj jedan za ruski kapital
"Sve do trenutka kada se kao potencijalni kupac nije počeo spominjati ADNOC i Ujedinjeni Arapski Emirati. Upravo u tome i leži naznaka da ruski vlasnici uopće nemaju namjeru prodati NIS, kao što nikada ni nisu imali. Tu staru vijest vjerojatno ćemo ponovno čuti tijekom ovog tjedna", naveo je Pavlović u autorskom tekstu na portalu Energija Balkana.
Podsjeća da su Ujedinjeni Arapski Emirati članica BRICS-a, a Abu Dhabi je nakon uvođenja sankcija Rusiji postao globalno središte broj jedan za ruski kapital.
"Kapital iz Rusije tamo se slijeva uspješno, čak i bez većeg protivljenja Zapada. A transakcije s ruskim bankama i dalje se obavljaju, iako je posljednjih mjeseci došlo do pooštravanja kontrole i blokada računa pojedinim ruskim kompanijama, kojih u toj zemlji ima više od 4000. Zemlja je bila i ostala ključni saveznik u održavanju funkcioniranja ruske ekonomije, unatoč najvećem broju sankcija ikad uvedenih jednoj državi", istaknuo je.
UAE nastoje sebi predstaviti kao vrijednog posrednika u sukobu, posebno u odnosima sa SAD-om. Predsjednik UAE-a Mohamed bin Zayed putovao je u Moskvu na sastanak s Vladimirom Putinom u kolovozu, što je bio njegov drugi posjet Rusiji u manje od godinu dana.
Pavlović ukazuje da UAE ne skriva od Zapada odnos prema Rusiji.
"Igraju na obje strane, jer imaju golema novčana sredstva. Po mojem shvaćanju, sve ovo znači da je treća strana kojoj su Rusi navodno spremni prodati udio gotovo sigurno podružnica Gazproma ili Gazpromnjefta, na brzinu osnovana pod nekim arapskim nazivom - koja bi se sada pojavila kao kupac. Možda je to čak i ADNOC, ali uz ugovor u kojem je jasno precizirano kako će se upravljati i tko će biti menadžment u NIS-u. Američki fondovi, MOL i kompanije iz Kazahstana očito nisu u igri", naveo je Pavlović.
Smatra da je na djelu pokušaj faktičnog zadržavanja kontrole nad NIS-om kroz prikrivanje promjene vlasništva, koje na prvi pogled čak i nema veze s ruskim entitetima.
"To je ujedno i razlog zbog kojega je Srbija preskočena kao kupac, a pravo prvokupa zanemareno. Prodajom Srbiji definitivno bi se izgubila kontrola nad NIS-om jer bismo ga mi mogli kasnije preprodati, a to nije ono što Rusija sada želi", ocijenio je Pavlović.
PROČITAJTE JOŠ
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas