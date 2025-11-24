Analitičar: Ruski vlasnici uopće nemaju namjeru prodati NIS

"Igraju na obje strane, jer imaju golema novčana sredstva. Po mojem shvaćanju, sve ovo znači da je treća strana kojoj su Rusi navodno spremni prodati udio gotovo sigurno podružnica Gazproma ili Gazpromnjefta, na brzinu osnovana pod nekim arapskim nazivom - koja bi se sada pojavila kao kupac. Možda je to čak i ADNOC, ali uz ugovor u kojem je jasno precizirano kako će se upravljati i tko će biti menadžment u NIS-u. Američki fondovi, MOL i kompanije iz Kazahstana očito nisu u igri", naveo je Pavlović.