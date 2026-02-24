Christian Schmidt dao ministru financija rok od 24 sata

Schmidt je tada osigurao sredstva za Središnje izborno povjerenstvo (SIP), koja su potom uvrštena u proračun za 2025. Ministar financija Srđan Amidžić, pozivajući se na činjenicu da su sredstva planirana za 2025., nije dopustio njihovo korištenje ove godine, unatoč zahtjevu SIP-a da im novac bude dostupan do 19. veljače. Iako su službe Ministarstva pripremile akte za prijenos sredstava, Amidžić ih nije potpisao.