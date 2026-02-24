Christian Schmidt dao ministru financija rok od 24 sata

Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt objavio je autentično tumačenje Odluke od 17. srpnja 2025. o izmjenama Zakona o financiranju institucija BiH, radi otklanjanja nejasnoća u provedbi, posebno u vezi s financiranjem Središnjeg izbornog povjerenstva (CIK) za uvođenje izbornih tehnologija uoči Općih izbora 2026.
Oglas
Rok od 24 sata
Na web-stranici Ureda visokog predstavnika u BiH objavljeno je Autentično tumačenje odluke Christiana Schmidta iz srpnja prošle godine o nabavi novih izbornih tehnologija, nakon nejasnoća u vezi s provedbom.
Schmidt je tada osigurao sredstva za Središnje izborno povjerenstvo (SIP), koja su potom uvrštena u proračun za 2025. Ministar financija Srđan Amidžić, pozivajući se na činjenicu da su sredstva planirana za 2025., nije dopustio njihovo korištenje ove godine, unatoč zahtjevu SIP-a da im novac bude dostupan do 19. veljače. Iako su službe Ministarstva pripremile akte za prijenos sredstava, Amidžić ih nije potpisao.
Schmidt u tumačenju navodi da se njegova odluka primjenjuje izravno i ima prvenstvo nad svim suprotnim propisima, bez potrebe za dodatnim procedurama. Nadležna tijela obvezna su osigurati sredstva za nabavu izbornih tehnologija za Opće izbore 2026., u okviru višegodišnjeg financijskog plana za 2025. i 2026. godinu.
112 milijuna maraka
Za tu je namjenu predviđeno 112,5 milijuna KM, koja moraju biti dostupna SIP-u tijekom 2026. godine. Ako ministar ne izvrši prijenos sredstava u roku od jednog dana od objave tumačenja, ovlast prelazi na njegova zamjenika Muhameda Hasanovića, koji sada ima ovlaštenje potpisivanja i za pitanje nabave izbornih tehnologija.
Navodi se i da za provedbu prijenosa neće biti potrebni dodatni administrativni ili tehnički preduvjeti.
Ako dio sredstava ostane neutrošen nakon 2026., može se prenijeti u naredne proračunske godine kao dio istog investicijskog projekta, u skladu sa zakonom, prenosi Bljesak.info.
U tekstu se spominje i da su u siječnju i veljači održana tri sastanka u formatu Ukrajina–SAD–Rusija, a novi krug pregovora okvirno je planiran oko 27. veljače.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas