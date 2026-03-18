Oglas

SJENE PROŠLOSTI

Europski konzervativci žele ispitati povjerenicu Kos zbog optužbi suradnji s Udbom

author
N1info
|
18. ožu. 2026. 20:24
marta kos - afp
ELVIS BARUKCIC / AFP

Europski konzervativci zatražili su posebno saslušanje u Europskom parlamentu kako bi ispitali povjerenicu za proširenje Martu Kos zbog optužbi da je 1980-ih surađivala s jugoslavenskom tajnom službom, Udbom

Oglas

Kos je te tvrdnje ranije odbacila, a iz Komisije poručuju da je prošla sve potrebne provjere.

Njezini suradnici smatraju da je riječ o političkom napadu uoči izbora u Sloveniji.

Predsjednik EPP-a Manfred Weber poručio je u izjavi za Politico da Kos mora odgovoriti na pitanja pred Europskim parlamentom kako bi se očuvali integritet i vjerodostojnost Europske komisije.

Optužbe je ponovno aktualizirala eurozastupnica Romana Tomc, koja tvrdi da postoje novi dokazi.

Kos je trebala govoriti pred Odborom za vanjske poslove, ali je otkazala dolazak.

Teme
EK EPP EU Europski parlament Manfred Weber Romana Tomc marta kos udba

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ