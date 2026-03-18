Europski konzervativci žele ispitati povjerenicu Kos zbog optužbi suradnji s Udbom

Europski konzervativci zatražili su posebno saslušanje u Europskom parlamentu kako bi ispitali povjerenicu za proširenje Martu Kos zbog optužbi da je 1980-ih surađivala s jugoslavenskom tajnom službom, Udbom
Kos je te tvrdnje ranije odbacila, a iz Komisije poručuju da je prošla sve potrebne provjere.
Njezini suradnici smatraju da je riječ o političkom napadu uoči izbora u Sloveniji.
Predsjednik EPP-a Manfred Weber poručio je u izjavi za Politico da Kos mora odgovoriti na pitanja pred Europskim parlamentom kako bi se očuvali integritet i vjerodostojnost Europske komisije.
Optužbe je ponovno aktualizirala eurozastupnica Romana Tomc, koja tvrdi da postoje novi dokazi.
Kos je trebala govoriti pred Odborom za vanjske poslove, ali je otkazala dolazak.
