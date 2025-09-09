"snaga jedinstva"
FOTO / Završena prva faza priprema za vojnu paradu u Beogradu
Postrojbe Vojske Srbije završile su prvu fazu zajedničkog uvježbavanja za predstojeću vojnu paradu "Snaga jedinstva" te započinju razmještaj na prostoru kod Palače Srbije, gdje će 20. rujna biti održana manifestacija, priopćilo je Ministarstvo obrane Srbije.
Obustave prometa i preleti
Kako se navodi, tijekom završnog dijela priprema, same parade te kasnijeg povlačenja snaga, bit će obustavljen promet na dijelu Bulevara Nikole Tesle, kao i u Ulici Ušće na Novom Beogradu te u okolnim zonama.
Za to vrijeme, iznad Beograda će prelijetati zrakoplovi Vojske Srbije.
Photo: MC, Marijana Janković
Ministarstvo obrane Srbije
Što će biti prikazano
Parada će posjetiteljima, građanima Srbije i međunarodnoj javnosti prikazati:
- suvremene borbene sustave kojima je vojska opremljena posljednjih godina,
- sredstva domaće obrambene industrije,
- uvježbanost i osposobljenost pripadnika Vojske Srbije.
Povod i pripreme
Manifestacija se organizira povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave (15. rujna).
Zajednička uvježbavanja postrojbi provode se na vojnim aerodromima u Batajnici i Kovinu, te u vojarni Vojne akademije na Banjici.
