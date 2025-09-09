Oglas

"snaga jedinstva"

FOTO / Završena prva faza priprema za vojnu paradu u Beogradu

author
N1 Srbija
|
09. ruj. 2025. 12:06
1757407983_6_mj0_6734_1757403414.format-avif.width-900.avif
Ministarstvo obrane Srbije

Postrojbe Vojske Srbije završile su prvu fazu zajedničkog uvježbavanja za predstojeću vojnu paradu "Snaga jedinstva" te započinju razmještaj na prostoru kod Palače Srbije, gdje će 20. rujna biti održana manifestacija, priopćilo je Ministarstvo obrane Srbije.

Oglas

Obustave prometa i preleti

Kako se navodi, tijekom završnog dijela priprema, same parade te kasnijeg povlačenja snaga, bit će obustavljen promet na dijelu Bulevara Nikole Tesle, kao i u Ulici Ušće na Novom Beogradu te u okolnim zonama.

Za to vrijeme, iznad Beograda će prelijetati zrakoplovi Vojske Srbije.

1757408454_14_mj0_6704_1757402209.jpg
1757408416_15_mj0_6479_1757402209.jpg
1757408548_2jov_2951_1757402206.jpg
+ 2
Pogledajte Galeriju

Što će biti prikazano

Parada će posjetiteljima, građanima Srbije i međunarodnoj javnosti prikazati:

  • suvremene borbene sustave kojima je vojska opremljena posljednjih godina,
  • sredstva domaće obrambene industrije,
  • uvježbanost i osposobljenost pripadnika Vojske Srbije.

Povod i pripreme

Manifestacija se organizira povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave (15. rujna).
Zajednička uvježbavanja postrojbi provode se na vojnim aerodromima u Batajnici i Kovinu, te u vojarni Vojne akademije na Banjici.

Teme
beograd mimohod snaga jedinstva srbija srpska vojna parada vojna parada vojska vojska srbije

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ