Godina dana od tragedije u Jablanici koja je odnijela 19 života: A gdje je vlast BiH?

Točno godinu dana nakon katastrofalne tragedije u kojoj je živote izgubilo 19 građana iz Donje Jablanice i naselja Zlate, na lokalitetu stare željezničke stanice započelo je komemorativno okupljanje u organizaciji neformalnog udruženja građana "4. listopada".
Iako su pozivi upućeni svim relevantnim predstavnicima vlasti, do 14 sati – planiranog početka komemoracije – stiglo je tek nekoliko dužnosnika, među kojima i bivši ministar obrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić.
Redovi praznih stolica s natpisima rezerviranim za institucije i političke predstavnike stoje kao nijemi simbol odsutnosti onih koji su trebali biti uz narod.
Ranije istog dana, u Muzeju "Bitka za ranjenike na Neretvi" održana je Komemorativna akademija u organizaciji Općine Jablanica, kojoj su prisustvovali brojni građani, članovi obitelji stradalih, predstavnici Delegacije EU u BiH, UNDP-a, IOM-a, spasilačkih službi i drugih organizacija.
Obraćajući se u ime svih mještana, Bakir Tufek je istaknuo:
"Prošla je godina od neviđene tragedije koja je pogodila našu Jablanicu i naša sela. Četvrti listopada ne možemo nikada zaboraviti. Naše selo Donja Jablanica više nikada neće biti isto."
Tufek je tom prilikom najavio inicijativu da se 4. listopada službeno proglasi Danom žalosti u općini Jablanica te izrazio razočaranje što još uvijek, godinu dana nakon tragedije, nije podignuta nijedna optužnica.
Posebno emotivan trenutak bio je prikaz kratkog filma o događajima iz noći tragedije, tijekom kojeg su članovi obitelji žrtava teško skrivali suze i tugu.
Na mjestu današnjeg komemorativnog okupljanja postavljene su fotografije stradalih, kao i simbolične poruke ispred željezničke pruge koja je bila neposredna pozadina nesreće. Tišina, prazne stolice i pogledi preživjelih govorili su više od bilo kakvih riječi – o boli, sjećanju, ali i o institucionalnom zaboravu.
Udruženje "4. listopada" još jednom je apeliralo na pravosuđe i državne institucije da se nepravda ne smije zaboraviti te da odgovorni moraju biti imenovani.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
