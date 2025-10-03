Godina dana od tragedije u Jablanici koja je odnijela 19 života: A gdje je vlast BiH?

Na mjestu današnjeg komemorativnog okupljanja postavljene su fotografije stradalih, kao i simbolične poruke ispred željezničke pruge koja je bila neposredna pozadina nesreće. Tišina, prazne stolice i pogledi preživjelih govorili su više od bilo kakvih riječi – o boli, sjećanju, ali i o institucionalnom zaboravu.