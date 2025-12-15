Hoće li studenti predložiti kandidata i za "Vučićevog nasljednika"?

Studentski pokret u svibnju je najavio sudjelovanje na sljedećim parlamentarnim izborima, no budući da je do raspisivanja i predsjedničkih izbora ostalo nešto više od godinu dana, otvara se pitanje hoće li studenti predložiti i kandidata za nasljednika Aleksandra Vučića na Andrićevu vijencu, piše portal Savremena politika.
Aktualnom predsjedniku Srbije petogodišnji mandat istječe 31. svibnja 2027. godine, a prema zakonu predsjednik Narodne skupštine raspisuje redovne predsjedničke izbore 90 dana prije isteka mandata, kako bi se održali u sljedećih 30 do 60 dana.
To znači da mogući datumi za održavanje sljedećih predsjedničkih izbora u Srbiji padaju u razdoblje između 1. travnja i 1. svibnja 2027. godine, dodaje portal.
Osim toga, Vučić se, ne prvi put, poigrava s datumom izbora, najavljujući da bi možda skratio mandat kako bi se predsjednički i parlamentarni izbori održali istodobno, krajem 2026. godine, što bi značilo da će kampanja započeti još ranije.
Da će studenti morati razmišljati o kandidatu za predsjednika Srbije smatra politolog Boban Stojanović, koji napominje da je moguće da se predsjednički izbori održe zajedno s parlamentarnima ili čak prije njih, ako vlast odluči maksimalno odgoditi datum izbora za Narodnu skupštinu.
Kada je riječ o profilu kandidata studentskog pokreta, Stojanović za Savremenu politiku kaže da bi to trebao biti netko tko je „prihvatljiv svima“.
„To je teško definirati, ali najjednostavnije rečeno, to nije čak ni osoba koja u istraživanjima javnog mnijenja ima najviše pozitivnih ocjena u oporbenoj javnosti, nego osoba koja ima najmanje negativnih, odnosno za koju bi netko, iako je ne voli, ipak glasao“, objasnio je Stojanović.
Prema mišljenju znanstvenog suradnika Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Dejana Bursaća, studenti bi u načelu trebali razmišljati o predsjedničkim izborima koji će biti realna prilika za oporbene aktere, između ostalog zbog Vučićeve nemogućnosti da se kandidira za još jedan mandat.
„Ključni problem je ono što smo već viđali ranije, a to je takozvani ‘topli zec’ kroz koji bi neki eventualni kandidat mogao biti provučen. Ako toliko rano objavite nekog kandidata, SNS će učiniti sve da ga ogadi jednom broju neopredijeljenih birača koji vam je potreban za pobjedu“, rekao je Bursać.
On predlaže studentskoj listi da organizira neku vrstu predizbora, odnosno „primariesa“ za predsjedničkog kandidata – nešto što je u SAD-u institucionalizirano unutar političkih stranaka.
Oba sugovornika Savremene politike ocjenjuju da se, uoči ovih predsjedničkih izbora, i Srpska napredna stranka suočava s nezgodnom situacijom, a to je nedostatak očitog nasljednika Aleksandra Vučića.
