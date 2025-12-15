Hoće li studenti predložiti kandidata i za "Vučićevog nasljednika"?

„Ključni problem je ono što smo već viđali ranije, a to je takozvani ‘topli zec’ kroz koji bi neki eventualni kandidat mogao biti provučen. Ako toliko rano objavite nekog kandidata, SNS će učiniti sve da ga ogadi jednom broju neopredijeljenih birača koji vam je potreban za pobjedu“, rekao je Bursać.