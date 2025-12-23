Kako su srpski policijski revolveri završili u rukama američkih trgovaca oružjem?

Zakon o izvozu naoružanja ne zabranjuje MUP-u prodaju viškova ili zaplijenjenog oružja, no prema tvrdnjama stručnjaka riječ je o sivoj zoni, jer ni Zakon o policiji ni Zakon o oružju i streljivu ne propisuju pod kojim uvjetima MUP može prodavati takvo oružje. Istodobno ne postoje ni precizni pravilnici koji bi to regulirali. Milan Dumanović, umirovljeni policijski službenik, rekao je za BIRN da je MUP to pitanje riješio internom depešom kojom je propisano da, nakon godinu dana od zapljene, ako je oružje uporabljivo i nije predviđeno za uništenje, MUP može prodati to oružje na licitaciji tvrtkama licenciranima za trgovinu oružjem, privatnim ili državnim.