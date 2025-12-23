SUMNJIVA SITUACIJA
Kako su srpski policijski revolveri završili u rukama američkih trgovaca oružjem?
Kult oružja u Sjedinjenim Američkim Državama možda je i najveći na svijetu, a njegovi su poklonici i blogeri YouTube kanala trgovine oružjem "Classic Firearms", koji imaju više od 1,6 milijuna pratitelja.
U svojim prezentacijama daju savjete o prigušivačima za pištolje, uspoređuju različite kalibre, te nude na prodaju oružje proizvedeno diljem svijeta, uključujući i ono iz Srbije.
Međutim, snimka objavljena 16. listopada 2024. privukla je posebnu pozornost novinara BIRN-a. Na početku snimke trojica blogera, Kay, Aaron i Matt, umjesto u studiju pojavljuju se u skladištu, kako bi gledateljima otvorili sanduke prepune revolvera tipa M83, proizvedenih u kragujevačkoj Zastavi prije više od 30 godina.
"Samo smo htjeli da zavirite u sanduke kako biste vidjeli što možete očekivati i u kakvom su stanju", entuzijastično govori Aaron prilikom otvaranja prvog sanduka.
Riječ o potencijalno civilnom naoružanju
Blogeri su ove revolvere predstavili kao "viškove" Zastavina naoružanja, no analiza BIRN-a, temeljena na oznakama na pištoljima, natpisima na sanducima, kao i na modifikacijama samog oružja, upućuje na to da je riječ o potencijalno civilnom naoružanju koje su građani predali ili im je oduzeto tijekom neke od akcija zapljene, bilo ranije, bilo nakon masovnih tragedija u Beogradu, Duboni i Malom Orašju u svibnju 2023., u kojima je ubijeno 18 osoba.
Na jednom od sanduka jasno je ćirilicom ispisano "oružje za uništenje", a na pištoljima su ostale papirnate oznake s natpisom "MUP", kao i imena mogućih prethodnih vlasnika te brojevi predmeta pod kojima su evidentirani. Da su ovi stari revolveri bili u civilnoj uporabi, potvrđuje i činjenica da su mnogi nišani naknadno modificirani, što je u policiji zabranjeno, kao i to da su drške izrađivane po narudžbi, izvan serijske proizvodnje. Na nekima se tako mogu pronaći i grb FK Crvena zvezda ili rezbareni dvoglavi orao.
BIRN je na YouTubeu pronašao velik broj sličnih snimaka različitih autora koji predstavljaju, a neki i prodaju, upravo stare Zastavine revolvere M83. Prosječne cijene kreću se od 250 do 350 dolara po komadu, dok se posebni primjerci prodaju i za 750 dolara.
Jedna od vodećih regionalnih organizacija koja se bavi lakim naoružanjem, odgovarajući na upit BIRN-a o tome je li ovako označeno oružje moglo biti legalno izvezeno, navela je: "Ono što možemo reći jest da ne bi imalo smisla ovako označavati oružje ako se prodaje legalno".
Siva zona izvoza policijskog oružja
Detaljna analiza ovih YouTube snimki, koju je BIRN proveo u suradnji sa stručnjacima za lako naoružanje te bivšim i sadašnjim policijskim službenicima, otkriva još ozbiljniju sumnju, a to je da je oružje potencijalno nezakonito izvezeno iz zemlje.
Zakon o izvozu naoružanja ne zabranjuje MUP-u prodaju viškova ili zaplijenjenog oružja, no prema tvrdnjama stručnjaka riječ je o sivoj zoni, jer ni Zakon o policiji ni Zakon o oružju i streljivu ne propisuju pod kojim uvjetima MUP može prodavati takvo oružje. Istodobno ne postoje ni precizni pravilnici koji bi to regulirali. Milan Dumanović, umirovljeni policijski službenik, rekao je za BIRN da je MUP to pitanje riješio internom depešom kojom je propisano da, nakon godinu dana od zapljene, ako je oružje uporabljivo i nije predviđeno za uništenje, MUP može prodati to oružje na licitaciji tvrtkama licenciranima za trgovinu oružjem, privatnim ili državnim.
"U MUP-u se sve rješava depešama. Policajci se već šale da je depeša glavni akt, a ne Ustav ili Zakon o policiji. Depeše stižu svakodnevno i po njima se postupa, čak i kada su u suprotnosti sa zakonom", rekao je Dumanović za BIRN.
MUP je odbio odgovoriti na pitanja BIRN-a poslana temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, u kojima su zatraženi podaci o eventualnoj prodaji zaplijenjenog oružja ili policijskih viškova, uz obrazloženje da se "takva informacija ne nalazi ni u jednom dokumentu koji je u posjedu" MUP-a.
Posebno je indikativno to što je, prema podacima koje je BIRN službeno dobio od Ministarstva trgovine, u posljednje tri godine u SAD prodan samo jedan Zastavin revolver M83. To upućuje na sumnju da su revolveri koji su preplavili američko tržište potencijalno nezakonito izvezeni. Ako je MUP prodao revolvere privatnim trgovcima u Srbiji, oni su ih morali izvesti u SAD, a taj bi izvoz morao biti evidentiran u carinskim podacima. Jedan domaći vlasnik trgovine oružjem rekao je za BIRN da postoji sumnja da je oružje prodavano i izvozilo se "na crno", kao staro željezo.
Zastava iz Kragujevca nije odgovorila na upite BIRN-a, dok u tvrtki Zastava Arms USA, ekskluzivnom uvozniku Zastavina oružja u SAD, tvrde da ne znaju kako su ovi revolveri dospjeli u SAD te ističu da ni na koji način nisu sudjelovali u njihovu uvozu.
Što otkrivaju oznake na revolverima
Trojica američkih YouTubera na snimci iz listopada 2024. s entuzijazmom pregledavaju sanduke sa Zastavinim revolverima.
Na drškama brojnih revolvera nalaze se kartonske oznake s brojevima, pričvršćene žicom, što je tipičan policijski način označavanja oružja. Isto se vidi i na snimkama drugih američkih trgovaca, poput tvrtke Centerfire Systems.
Na nekim drškama zalijepljen je papir na kojem izričito piše Ministarstvo unutarnjih poslova, kao i brojevi predmeta, što upućuje na to da su revolveri bili pod izravnom nadležnošću policije, bilo kao dokazni materijal, bilo kao zaplijenjeno oružje.
I sami sanduci otkrivaju zanimljive detalje. Na jednom piše "Oružje, municija za uništenje Kruševac br. 16", dok se na druga dva nalaze oznake "KG" ili "PS", za koje neki stručnjaci smatraju da se odnose na Kragujevac i policijsku postaju.
Na pojedinim revolverima jasno su vidljivi papiri s imenima prijašnjih i sadašnjih vlasnika, zajedno s ostalim podacima o modelu i kalibru.
Prema članku 37. Zakona o oružju i streljivu, oružjem koje je prešlo u vlasništvo Republike Srbije raspolaže Vlada Republike Srbije, a ono se može otuđiti, uništiti ili koristiti za potrebe državnih tijela.
Međutim, ni taj zakon ni Zakon o izvozu naoružanja ne propisuju način na koji se to oružje može otuđiti, odnosno prodati. Također ne postoje javno dostupni pravilnici MUP-a koji bi regulirali prodaju oružja u njegovu posjedu, dok bivši i sadašnji policajci s kojima je BIRN razgovarao tvrde da je cijelo područje u sivoj zoni.
BIRN je MUP-u uputio pitanja o procedurama, no do objave teksta odgovor nije stigao.
Kada je riječ o Zastavinim revolverima koji su završili u SAD-u, najvjerojatnije su prodani privatnim trgovcima u Srbiji, no njihov naknadni izvoz morao bi biti evidentiran u izvoznim podacima.
Jedan domaći trgovac oružjem, dobro upoznat s poslovima otkupa, rekao je za BIRN da postoji sumnja da se dio tog oružja prodaje kao "staro željezo".
"Kada se dijelovi oružja rashoduju i navede da ne mogu biti funkcionalni, umjesto da se unište, oni se prodaju privatnim trgovcima. Svjesni smo da se to radi", rekao je pod uvjetom anonimnosti.
"I onda se u službenim papirima vodi kao prodaja starog željeza, a razlika u zaradi se dijeli", dodao je, aludirajući na moguću korupciju.
Prema podacima MUP-a, nakon tragičnih događaja u OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu te u Duboni i Malom Orašju, u razdoblju od 8. svibnja do 30. lipnja 2023. predano je 82.398 komada oružja, uključujući 26.485 komada minsko-eksplozivnih sredstava i 4.243.139 komada streljiva. Oružje je pohranjeno u skladištima MUP-a, navodi se u odgovoru na zahtjev za pristup informacijama.
Tko je uvezao oružje?
Analizirajući revolvere prikazane na brojnim snimkama američkih kupaca, BIRN je identificirao nekoliko potencijalnih američkih uvoznika Zastavinih revolvera. Na pakiranju koje je objavio kupac i YouTuber "The Casual Collector" jasno se vidi da je uvoznik tvrtka EPS Imports, punog naziva Exotic Parts Supply LLC, koja do siječnja iduće godine ima važeću licencu Američkog ureda za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive (ATF).
BIRN je toj tvrtki uputio pitanja, no odgovor nije zaprimljen.
Snimka blogera iz Classic Firearmsa također ostavlja zanimljive tragove. Na jednom od revolvera M83 ugraviran je natpis tvrtke PW ARMS INC iz Redmonda u saveznoj državi Washington. Ta je tvrtka poznata po tome da gravira oružje koje uvozi, što ne nailazi uvijek na oduševljenje kupaca.
BIRN je toj tvrtki poslao niz pitanja, uključujući i pitanje o tome od koga su uvezli revolvere, no odgovori nisu stigli.
Osim Classic Firearmsa i Centerfire Systemsa, BIRN je identificirao još najmanje dvije tvrtke koje su u posljednjih godinu dana prodavale Zastavine revolvere na američkom tržištu, Aim Surplus i Atlantic Firearms.
Na njihovim službenim internetskim stranicama Zastavini revolveri prodaju se po cijenama od 150 dolara na popustu, pa sve do 750 dolara za kromirani Zastavin M83 kalibra .357 s posebno modificiranom drškom.
Postavlja se i pitanje tko profitira od izvoza oružja koje je djelomično zaplijenjeno od građana.
Nestalo nekoliko stotina pištolja i ostalog oružja
Javnosti je poznat slučaj iz 2020. godine, koji je otkrio tjednik NIN, da je Ministarstvo unutarnjih poslova, dok je na njegovu čelu bio Nebojša Stefanović, prodavalo oružje iz policijskih zaliha privatnoj tvrtki GIM, koju je tada zastupao Branko Stefanović, u međuvremenu preminuli otac tadašnjeg ministra policije.
S obzirom na to da se oružje koje MUP skladišti ne samo potencijalno nezakonito prodaje, nego i krade, o čemu svjedoče dva nedavna slučaja, nestanak 273 pištolja iz policijske postaje u Nišu te 512 komada oružja iz policijske postaje u obližnjem Doljevcu, stručnjaci postavljaju pitanje procedura, kontrole oružja koje nije u uporabi te toga tko profitira od njegove prodaje.
Dušan Stanković, suradnik Beogradskog centra za sigurnosnu politiku i bivši policajac, rekao je za BIRN da MUP ima strukturni problem u kontroli, ali i u prodaji oduzetog oružja.
"Propusti se mogu dogoditi, ali ako se ponavljaju, jasno je da postoji problem u organizaciji i funkcioniranju", rekao je Stanković.
"Moguće je da je prodaja oružja koje se čuva u okviru MUP-a nedefinirana kako bi se isključila mogućnost manipulacija, ali je moguće i da je namjerno ostavljena neregulirana upravo radi provođenja takvih radnji. U aktualnoj situaciji čini se nužnim normativno urediti prodaju kako bi se spriječili ovakvi slučajevi", zaključio je.
Masovne krađe oružja iz policijskih postaja
Krajem 2023. otkriveno je da je policajac, zajedno s pomagačima, iznio čak 272 pištolja iz policijske postaje u Nišu, koje su građani dobrovoljno predali u akciji prikupljanja nezakonitog oružja. Do danas su pronađena samo tri pištolja. Protiv policajca i njegovih pomagača trenutačno se vodi sudski postupak.
U rujnu ove godine dogodila se još drastičnija krađa. Iz zgrade policije u Doljevcu, iz prostorija u kojima je bilo pohranjeno oružje prikupljeno od građana, nestalo je 512 komada oružja.
Povodom tog slučaja MUP je priopćio da su četvorica policijskih rukovoditelja u Nišu i Doljevcu udaljena s dužnosti te da je protiv njih pokrenut postupak zbog nestanka oružja. Postupak je, među ostalim, pokrenut protiv načelnika Policijske uprave u Nišu, načelnika Policijske postaje Doljevac, zapovjednika Policijske ispostave Doljevac i vršitelja dužnosti načelnika Odjela za upravne poslove u Nišu.
Krajem studenoga policija je uhitila vatrogasca-spasitelja D. M. (33) i njegova brata D. M. (29) zbog krađe oružja iz Policijske postaje Doljevac. Slučaj se počeo razotkrivati tjedan dana ranije, kada je Nišlija N. S. (28) počinio samoubojstvo u svom stanu, a policija je utvrdila da je pištolj kojim se ubio ukraden iz Policijske postaje Doljevac, podsjeća BIRN.
