Stručnjak za automobile: "Jedan trend kod obiteljskih automobila sve me više zabrinjava"

REUTERS/Annegret Hilse

Iako su današnji automobili sigurniji nego ikad prije, posljednjih godina sve se više raspravlja o njihovim dimenzijama. Vozila postaju sve veća, a čak i nekoliko dodatnih centimetara po modelu može utjecati na raspoloživi prostor na cestama i parkiralištima. No, jedan automobilski stručnjak smatra da postoji mnogo ozbiljniji problem od samih gabarita vozila.

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Novinar automobilskog magazina Auto Express, Ellis Hyde, upozorio je da moderni obiteljski automobili danas raspolažu snagom koja je donedavno bila rezervirana isključivo za supersportske automobile.

Prije samo nekoliko godina motor od oko 400 konjskih snaga bio je obilježje egzotičnih modela visokih performansi. Danas takvu snagu bez problema razvijaju brojni električni obiteljski automobili, piše Nova.rs.

Prema Hydeovu mišljenju, postavlja se pitanje je li prosječnom vozaču uopće potrebna tolika snaga, osobito kada se u svakodnevnoj vožnji njezin puni potencijal gotovo nikada ne koristi.

Problem nisu samo konjske snage

Još veću zabrinutost izaziva činjenica da proizvođači, tvrdi Hyde, ne prilagođavaju uvijek ostale komponente vozila povećanim performansama.

Kao primjer naveo je električni SUV BYD Atto 3 EVO, čija je snaga povećana s približno 200 na čak 443 konjske snage uz okretni moment od 560 Nm, dok su ovjes i kočnice ostali gotovo nepromijenjeni u odnosu na znatno slabiju verziju od 303 KS.

Prema njegovim riječima, takav pristup ne ulijeva povjerenje kada je riječ o sigurnosti.

Hyde upozorava i na to da mnogi vozači nemaju iskustva s automobilima takvih performansi. Zbog iznimno snažnog ubrzanja lako mogu prekoračiti dopuštenu brzinu, a da toga nisu ni svjesni.

"Obiteljski automobil s više od 400 konjskih snaga možda djeluje zabavno i impresivno pri prvom snažnom ubrzanju, ali nakon nekoliko kazni za prebrzu vožnju dojam vjerojatno neće biti isti", poručio je.

Sve veći automobili stvaraju nove probleme

Ova rasprava dolazi u trenutku kad stručnjaci upozoravaju i na fenomen poznat kao "carspreading", odnosno kontinuirano povećavanje dimenzija automobila.

Istraživačica s Odjela za prometne studije Sveučilišta u Oxfordu, Hannah Budnitz, ističe kako sve veći automobili stvaraju ozbiljne praktične probleme u gradovima.

Kako objašnjava, većina parkirališnih mjesta projektirana je za znatno manje automobile nego što su današnji modeli. Zbog toga se često događa da velika vozila zauzimaju dva parkirališna mjesta ili otežavaju promet drugim sudionicima.

"Snaga nije problem ako je automobil pravilno konstruiran"

Na ovu temu osvrnuo se i automobilski recenzent kompanije Reach Plc, Christopher Sharp, koji se djelomično slaže s kritikama.

Smatra da snažan obiteljski automobil sam po sebi nije problem, ali proizvođači moraju osigurati odgovarajući ovjes, učinkovite kočnice i kvalitetne gume koje mogu sigurno podnijeti toliku snagu.

Prema njegovim riječima, više od 400 konjskih snaga zvuči impresivno na papiru i omogućuje izvrsna ubrzanja, no ako ostali sustavi vozila nisu projektirani za takve performanse, sigurnost može biti ozbiljno narušena.

Zaključuje kako rješenje nije zabrana automobila velike snage, već odgovorniji pristup proizvođača koji bi prije uvođenja ekstremnih performansi trebali procijeniti jesu li one uopće potrebne kupcima obiteljskih automobila.