Nakon tragedije u Novom Mestu, u jugoistočnu Sloveniju stižu patrole policije i vojske

Na pitanje gdje će se mješovite vojnopolicijske patrole pojaviti, izvori navode da je to stvar operativnog plana policije i vojske, no pretpostavlja se da će djelovati u pojasu jugoistočne Slovenije, koji će zajednički odrediti te dvije institucije. „Sličan plan bio je donesen tijekom migrantskog vala 2015. godine i pokazao se učinkovitim“, poručili su iz Vladinog ureda za komuniciranje.