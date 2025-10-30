članak 37
Nakon tragedije u Novom Mestu, u jugoistočnu Sloveniju stižu patrole policije i vojske
Tajništvo Vijeća za nacionalnu sigurnost predlaže aktivaciju članka 37. Zakona o obrani – čime bi se omogućilo djelovanje mješovitih patrola slovenske policije i vojske. Prema informacijama portala N1, očekuje se da bi vlada taj prijedlog mogla potvrditi već sutra.
Na pitanje gdje će se mješovite vojnopolicijske patrole pojaviti, izvori navode da je to stvar operativnog plana policije i vojske, no pretpostavlja se da će djelovati u pojasu jugoistočne Slovenije, koji će zajednički odrediti te dvije institucije. „Sličan plan bio je donesen tijekom migrantskog vala 2015. godine i pokazao se učinkovitim“, poručili su iz Vladinog ureda za komuniciranje.
Nakon tragičnog događaja u Novom Mestu, na području Dolenjske prisutno je veći broj policajaca. Članovi Tajništva Vijeća za nacionalnu sigurnost (SSNAV) stoga su se složili oko aktivacije mješovitih patrola policije i vojske, pri čemu će vojska pružiti podršku ljudstvom i tehnikom, ali pripadnici Slovenske vojske neće imati policijske ovlasti.
Prisutnost mješovitih patrola bit će u skladu s važećim planom o suradnji između slovenske vojske i policije. Isti je mehanizam bio primijenjen 2015. godine tijekom migrantske krize, kada se pokazao kao učinkovita potpora policiji u održavanju sigurnosti.
Ako vlada potvrdi ovu mjeru, bit će aktiviran članak 37. Zakona o obrani, prema kojem Slovenska vojska može surađivati s policijom u širem nadzoru državne granice i na teritoriju unutar države, u skladu s planovima i uz prethodnu odluku vlade.
Članovi SSNAV-a predlažu da se članak aktivira na razdoblje do jedne godine, uz redovito mjesečno praćenje sigurnosne situacije. Vlada će o prijedlogu odlučiti „u najkraćem mogućem roku“, a prema informacijama N1, odluka bi mogla biti donesena već sutra.
Uz to, predlaže se osiguravanje dodatnih financijskih sredstava za policajce zbog povećanih opterećenja.
Sličnu inicijativu iznio je i zastupnik SDS-a Žan Mahnič, koji predlaže 30-postotni dodatak na osnovnu plaću za sve policajce koji rade ili su raspoređeni na područje Policijske uprave Novo Mesto.
Predsjednik SDS-a Janez Janša reagirao je na vijest o aktivaciji članka 37. putem društvene mreže X riječima: „Dosad su nas nazivali fašistima, a sada bi oni uveli izvanredno stanje? Pri tome se SNAV uopće nije sastao? Koje je to tajništvo?“
