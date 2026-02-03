"Operacija Belorusija": Vučić sada planira premijersko mjesto do 2035.?

Nema sumnje da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić još jednom krenuo u pohod na premijersku fotelju, piše Nova.rs, a da već priprema svoj ekspoze pokazuje i njegova najava plana „Srbija 2035“, koji će predstaviti na velikom mitingu u ožujku. Iako sadržaj tog plana još uvijek nije poznat, činjenica da Vučić planira ostati na vlasti još gotovo cijelo desetljeće otkriva da je u tijeku svojevrsna „operacija Bjelorusija“, koja će u potpunosti ogoliti njegove namjere da postane novi Aleksandar Lukašenko.
Iako izbore još uvijek ne smije raspisati, gotovo je izvjesno da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na njima sudjelovati kao kandidat za premijera, po drugi put, piše Nova.rs.
Budući da po zakonu više ne može biti predsjednik, odlučio je preuzeti i premijersku poziciju, što potvrđuje njegova nedavna izjava tijekom prijenosa uživo na TikToku.
Tako je Vučić prošlog tjedna izjavio da će oko 20. ožujka biti organiziran veliki skup ispred Narodne skupštine ili na Trgu Republike.
Tom prilikom će, kako je naveo Vučić, biti predstavljen plan „Srbija 2035“, što znači da predsjednik planira ostati na vlasti još gotovo cijelo desetljeće. Najmanje.
„Evo vam jedna ekskluzivna vijest. Mi ćemo pričekati da im prođu sve godišnjice i negdje 20., 21. ili 22. ožujka predstavit ćemo pred velikim brojem građana na skupu, bilo ispred Narodne skupštine ili na Trgu Republike, vidjet ćemo gdje, predstavit ćemo program Srbija 2035, kako bismo ljudima pokazali koliko ih poštujemo, volimo i što smo to učinili, da položimo račune, izvještaje i da predstavimo program onoga što ćemo učiniti“, rekao je Vučić.
Govoreći ranije o planu „Srbija 2035“, Vučić je rekao da se na njemu radi već neko vrijeme te da će se pokušati predstaviti građanima do 1. ožujka.
„Spreman sam razgovarati sa svim političkim akterima i predstaviti im naša saznanja i ostvarene rezultate, čuti njihova mišljenja o svemu tome, razgovarati s narodom i reći im kakve opasnosti vrebaju pred nama, jer sve ovo ne ide u dobrom smjeru za cijeli svijet“, rekao je Vučić.
Srbija prema Bjelorusiji
Predsjednikove težnje da desetljećima ostane na vlasti odavno su poznate, a u prilog tome govore i njegove bliske veze s mnogim europskim i svjetskim autokratima i diktatorima.
Najupečatljiviji primjer jest odnos Vučića i bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, koji je na vlasti već 31 godinu.
Zato se s pravom postavlja pitanje planira li Vučić u „predpremijerski ekspoze“, koji će vjerojatno čitati u ožujku pred svojim pristašama, upisati i plan transformacije Srbije u Bjelorusiju.
Dok to čekamo, već svjedočimo nezapamćenom režimskom udaru na tužiteljstvo, uvođenjem tzv. „Mrdićevih zakona“. Kako je stručna javnost već upozorila, ti zakoni u potpunosti mijenjaju nadležnosti i strukturu tužiteljstva u Srbiji, ovlasti, ali i paraliziraju rad Javnog tužiteljstva za organizirani kriminal (JTOK).
Također, zakonima koji su prije nekoliko dana usvojeni u Skupštini, a koje je Vučić potom potpisao, mijenjaju se i nadležnosti Visokog vijeća tužiteljstva, čija komisija više neće moći izdavati obvezna uputstva, od čega će najviše profitirati Nenad Stefanović, glavni tužitelj Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu, koji će moći postupati izvan svake kontrole, a koji je već pokazao naklonost režimu.
Istodobno, osnovna tužiteljstva u Beogradu praktički dolaze pod njegovu vlast, jer je izmjenama zakona predviđeno da obvezna uputstva tužiteljstvima izdaje njima nadređeno tijelo.
Vučić želi vladati doživotno
Urednik Nove srpske političke misli, Đorđe Vukadinović, kaže za Novu da ambicija Vučića da „vlada doživotno“ nije iznenađujuća.
„To je bilo jasno svakome tko je htio vidjeti još kada je Vučić dolazio na vlast. Sada se to samo dodatno produbilo. Sve objave i najave da se povlači iz politike bile su 'zamajavanje' i uspavljivanje protivnika, uz bacanje kosti i sijanje lažne nade. Apsolutna vlast se nikada dobrovoljno i bez razloga ne napušta“, kaže Vukadinović.
Dodaje da je Vučić najavom plana „Srbija 2035“ možda nekoga i iznenadio, ali da je time zapravo gotovo otvoreno objavio svoje namjere.
„On može reći i da taj plan ne mora imati veze s njim, nego sa Srbijom ‘koja mora napredovati’. Jasno je da sada planira biti premijer i rotirati funkciju, ali će zadržati apsolutnu vlast kakvu je imao i s pozicije predsjednika, za što nije imao ustavne ovlasti. Potpuno je nevažno kako se njegova funkcija zove – može biti i portir u Vladi, ali će palica biti kod njega“, kaže sugovornik Nove.
Da Vučić ne namjerava otići s vlasti smatra i Srđan Cvijić, bivši diplomat i predsjednik Međunarodnog savjetodavnog odbora Beogradskog centra za sigurnosnu politiku (BCBP).
„Boje se i svjesni su da silazak s vlasti ne znači samo političku mirovinu, nego i kaznene procese. Ovo je igra na sve ili ništa i predsjednik namjerava vladati doživotno“, kaže Cvijić.
Dodaje da su se do sada predstavljani planovi koristili za kampanju koja se neprestano vodi od 2012. godine.
„To je nešto što se servira javnosti, znajući kakva je situacija u državnoj blagajni. Ti planovi nisu bitni za analizu, oni se koriste kako bi se vlast produžila što je dulje moguće“, navodi Cvijić.
Sugovornik Nove zaključuje da se boji kako ova vlast neće dopustiti da izgubi izbore.
Nije prvi put da imamo plan
Tijekom dosadašnje vladavine predsjednika Srbije, više smo puta vidjeli predstavljanje dugoročnih planova i njegovih vizija.
Krajem 2019. godine predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je plan „Srbija 2025“, u kojem su bili zacrtani ciljevi koje je trebalo ispuniti do kraja sljedeće godine. Prema njegovim tadašnjim izjavama, program je vrijedio ukupno 14 milijardi eura, „što je otprilike dodatni proračun Srbije“.
Potom je predsjednik predstavio novi plan za razdoblje do 2027. godine, vrijedan 17,8 milijardi eura. To je godina u kojoj se održava izložba EXPO.