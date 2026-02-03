"Operacija Belorusija": Vučić sada planira premijersko mjesto do 2035.?

„On može reći i da taj plan ne mora imati veze s njim, nego sa Srbijom ‘koja mora napredovati’. Jasno je da sada planira biti premijer i rotirati funkciju, ali će zadržati apsolutnu vlast kakvu je imao i s pozicije predsjednika, za što nije imao ustavne ovlasti. Potpuno je nevažno kako se njegova funkcija zove – može biti i portir u Vladi, ali će palica biti kod njega“, kaže sugovornik Nove.