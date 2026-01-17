Picula: Vučić Europsku uniju doživljava kao švedski stol

- No ta politika ima svoje ciljeve i metodologiju. Nažalost, Srbija stagnira već četiri godine jer ne uspijeva otvoriti nijedno novo poglavlje. To tapkanje u mjestu počelo je prije mog imenovanja za stalnog izvjestitelja Europskog parlamenta za Srbiju. I drugi prije mene, koji nisu bili ni u mojoj političkoj skupini, u svojim su izvješćima uvijek ukazivali na iste probleme koji se, nažalost, u Srbiji ne rješavaju. Rekao bih da se pogotovo u posljednjih godinu i nešto ti problemi samo gomilaju. Vučiću su za probleme Srbije krivi svi drugi osim njega i sustava kojem je na čelu već godinama - jasan je Tonino Picula. Logično pitanje koje se nameće: želi li Srbija s Vučićem na čelu uopće u EU? Deklarativno, da, no u praksi čini sve da to izbjegne.