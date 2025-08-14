Radikalni islamist nakon ispitivanja u policiji otkazao klanjanje u Širokom Brijegu

"Imao sam 'nijet' - želju ići, znači do kraja. Moj krajnji cilj destinacija je bila namaz u Širokom Brijegu zbog poznatih okolnosti. Međutim, kažem, zadržan sam. Mislim da je to svjesno namjerno urađeno kako do ovih aktivnosti ne bi došlo i kako bi se sve završilo na ovakav način“, rekao je Musa u obraćanju na Facebooku nakon izlaska iz prostorija Federalne uprave policije.