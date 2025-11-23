Slovenci na referendumu glasali protiv zakona o potpomognutom ubojstvu

Zakon se na referendumu odbacuje ako protiv njega glasa većina birača, pod uvjetom da je protiv njega najmanje petina svih birača s pravom glasa. Prema posljednjim podacima o broju birača, ovaj put je protiv moralo glasati najmanje 339.205 birača, dok je prema djelomičnim neslužbenim rezultatima današnjeg glasovanja, nakon što je prebrojano 95 posto glasačkih listića, protiv glasalo 346.815 birača.