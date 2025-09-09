Debata u EP o Srbiji
Srpska opozicija od EU zatražila sankcije za Vučića, Dačića i Brnabić: "Sramota je da je on član vaše obitelji"
Na debati o Srbiji u Europskom parlamentu, srpski zastupnici iznijeli su jasne zahtjeve prema Europskoj uniji.
"Spirala nasilja se širi u društvu"
Borko Stefanović iz Stranke slobode i pravde (SSP) rekao je da Europska komisija polako shvaća što je problem, a da je to Aleksandar Vučić. Spomenuo je i pritiske predsjednika na slobodne medije.
„Imamo nervozne reakcije našeg režima, spirala nasilja se širi u društvu. Vučić je spreman dovesti zemlju na rub propasti. EK počinje shvaćati problem u Srbiji, a to je Vučićev režim koji se ulizuje vašim institucijama, ali nema namjeru uvesti Srbiju u EU jer bi to značilo kraj njegova režima i njega samog.
To je pozivanje na odgovornost, borba protiv korupcije, slobodni mediji, za razliku od današnje situacije kada pokušava zatvoriti televizije N1 i Novu“, rekao je u obraćanju zastupnicima EP-a.
Prijevremeni izbori i sankcije vodećim političarima
Dodao je da su potrebni prijevremeni izbori, a Biljana Đorđević iz Zeleno-lijevog fronta navela je i dodatne zahtjeve – među njima i sankcije protiv Aleksandra Vučića, Ane Brnabić, Ivice Dačića i Đure Macute.
„Favoriziranjem stabilnosti nad demokracijom, EU omogućava SNS-u da stvori autoritarnu državu u Srbiji, prikazujući EU kao antisrpsku i slabu. To je dovelo do najnižeg stupnja podrške EU među građanima Srbije…
Tražimo jasnu osudu policijske brutalnosti, pritisak na režim u Srbiji, sankcije, zabranu putovanja, zamrzavanje imovine ključnih aktera režima – Brnabić, Vučića, Macute, Dačića, od policajaca do službenika koji su sudjelovali u torturi, istragu o tome koristi li se novac europskih poreznih obveznika za korupciju režima, pritisak da prihvate izbore kao rješenje krize“, rekla je ona.
"Sramota je da je Vučić član vaše obitelji"
Stefanović je naglasio:
„Moramo imati prijevremene izbore i predlažemo izbore na svim razinama. Moramo na njih ići jedinstveni, u koordinaciji sa svim akterima, uključujući i studente. Želimo izbore, uz pritisak na režim da spriječimo krađu glasova i premlaćivanje ljudi. Morate razumjeti da je naša sloboda naša, a EU je tu da nam pomogne. Posebna poruka je za EPP – to je šarada jer je Vučić klevetao zastupnike EP-a, sramota je da je Vučić član vaše obitelji.“
Pavle Grbović iz Pokreta slobodnih građana istaknuo je da riječi iz EU više nisu dovoljne:
„Riječi nisu dovoljne. EK i države članice moraju prozvati nazadovanje demokracije. Nemojte kažnjavati Srbiju i građane, meta kritika i mjera moraju biti oni koji su stvarno odgovorni za kolaps demokracije.“
Zdravko Ponoš iz stranke SRCE govorio je o uporabi zvučnog topa, rastućem nasilju i brutalnosti policije i režima:
„Nemojte biti razočarani Srbijom jer za to nema razloga, budite razočarani Vučićem.“
Reakcije europarlamentaraca
Zastupnik Zelenih Vladimir Prebilič rekao je:
„EP je uvijek bio jasan i glasan o situaciji u Srbiji. Upozoravali smo na nazadovanje demokracije, pritiske na medije i slabljenje vladavine prava. Osudili smo i šokantnu eskalaciju nasilja nad građanima od strane policije. Mirni prosvjedi nisu zločin, oni su temelj demokracije.
Pozdravljam i mladost Srbije – sjećamo se vožnje biciklima do Strasbourga i trčanja do Bruxellesa – nosili su poruku odlučnosti da žele živjeti u demokratskoj i europskoj Srbiji.“
„Danas nas gledaju na TV-u u Srbiji. Ovo je prilika da pošaljemo poruku da je svijet primijetio, da Europa sluša, da vas EU vidi i da smo uz vas“, dodao je.
Zastupnik EP-a Helmut Brandstätter izjavio je:
„Divim vam se. Sjajan ste primjer i za nas u našim demokracijama (studentima). Što se medija tiče, želim poručiti srpskim novinarima – vi niste političari, već mediji i trebate izvještavati. Od EK očekujem snažnu podršku Vučiću. Srbija mora biti dio EU, ali ne može to postati s Vučićevim režimom.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare