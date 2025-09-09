Srpska opozicija od EU zatražila sankcije za Vučića, Dačića i Brnabić: "Sramota je da je on član vaše obitelji"

„Moramo imati prijevremene izbore i predlažemo izbore na svim razinama. Moramo na njih ići jedinstveni, u koordinaciji sa svim akterima, uključujući i studente. Želimo izbore, uz pritisak na režim da spriječimo krađu glasova i premlaćivanje ljudi. Morate razumjeti da je naša sloboda naša, a EU je tu da nam pomogne. Posebna poruka je za EPP – to je šarada jer je Vučić klevetao zastupnike EP-a, sramota je da je Vučić član vaše obitelji.“

