U srpskim mjenjačnicama zavladala nestašica: "Kad se narod smiri, bit će i eura"

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"Kad se narod smiri, bit će i eura. Sad svi traže da kupe devize." Tim riječima u jednoj beogradskoj mjenjačnici odgovaraju na pitanje imaju li eura za prodaju. U Narodnoj banci Srbije (NBS) za N1 Srbija tvrde da su mjenjači u proteklom razdoblju u potpunosti zadovoljili povećanu potražnju.

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Tko u mjenjačnici želi prodati eure, to može učiniti odmah. No kupnja je sasvim druga priča.

"Treba mi 700 eura", govori stariji muškarac čim ulazi u mjenjačnicu.

Iza šaltera mu kratko odgovaraju, ne podižući pogled: "Nema."

U drugoj mjenjačnici ženi koja pita može li kupiti 300 eura poručuju: "Nemam, gospođo, ni 100 eura da vam prodam."

Na pitanje je li potražnja za eurima doista toliko velika, odgovaraju potvrdno.

"Svi žele kupovati devize. Svi traže eure zbog ovoga što se dogodilo s Alta bankom", navode.

Ponovno su ih pitali hoće li eura biti poslijepodne ili sljedećeg dana.

"Proći će i ovo. Kad se narod smiri, bit će i eura", odmahuje rukom zaposlenik mjenjačnice.

Istodobno, u svim mjenjačnicama koje su posjetili novinari N1 Srbija uredno otkupljuju eure od građana.

NBS: Mjenjači su zadovoljili povećanu potražnju

U Narodnoj banci Srbije tvrde da su mjenjači tijekom listopada u potpunosti zadovoljili povećanu potražnju građana za kupnjom eura.

"Građani su tijekom listopada mogli kupovati eure u mjenjačnicama bez ograničenja jer su mjenjači u potpunosti zadovoljili povećanu potražnju. Od 1. listopada do 2. studenoga 2026. godine mjenjači su prodali 744,9 milijuna eura, a otkupili 646,1 milijun eura, što predstavlja neto prodaju od 98,8 milijuna eura. Banke su ih cijelo vrijeme uredno opskrbljivale gotovinom", navode iz NBS-a za N1.

Kako dodaju, kako bi mjenjačima olakšala odgovor na povećanu potražnju, Narodna banka Srbije 27. listopada 2026. produljila je rok u kojem mjenjači i Pošta Srbije mogu banci vratiti neiskorištenu gotovinu s 15 na 30 dana.

Izmjena je stupila na snagu 28. listopada, objavom u Službenom glasniku Republike Srbije.

U središnjoj banci objašnjavaju da ta mjera omogućuje mjenjačima preuzimanje većih količina eura bez rizika da im ostanu neiskorištene.

"NBS svakodnevno prati mjenjačko tržište i poduzet će sve mjere iz svoje nadležnosti kako bi spriječila umjetne poremećaje i zaštitila interese građana", poručuju iz središnje banke.

Tečaj eura

Službeni srednji tečaj eura Narodne banke Srbije, na temelju kojeg mjenjači određuju kupovni i prodajni tečaj, 1. listopada iznosio je 117,4991 dinar za euro, a 4. studenoga 117,6013 dinara za euro.

Mjenjačnice ne mogu proizvoljno određivati tečajeve.

"Važećim propisima reguliran je maksimalni raspon prodajnog i kupovnog tečaja eura od ± 1,25 posto u odnosu na službeni srednji tečaj eura", ranije je upozorila Narodna banka Srbije.